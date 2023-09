„Weender“ und Uni-Medizin Göttingen sind Top-Ausbilder

Von: Thomas Kopietz

Ausbildungsqualität: Berufsfachschule Pflege am Evangelischen Krankenhaus Göttingen-Weende (EKW): Drei Schülerinnen bei der Theorieschulung. © Stefan Rampfel

Göttingens Krankenhäuser bilden vielfältig aus und werden dafür belohnt, so das Krankenhaus Weende und die Uni-Medizin.

Göttingen – Im medizinischen Bereich finden Auszubildende Spitzenbedingungen vor: Das Evangelische Krankenhaus Göttingen-Weende (EKW) und die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) landen im Ranking „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2023“ auf Top-Platzierungen.

Insgesamt wurden 4000 Unternehmen aus Dienstleistung, Handel und Industrie bundesweit bewertet, knapp 400 000 Bewertungen aus einer bundesweiten Online-Bevölkerungsumfrage zur Bekanntheit, zum Image und zur Attraktivität der Ausbildungsbetriebe wurden berücksichtigt.

Ranking bewertet Ausbildung mit „sehr hoher Attraktivität“

„Sehr hohe Attraktivität“ ist die Einordnung der Juroren für die beiden größten Göttinger Kliniken. Bei den ermittelten Leistungskriterien in der Rubrik Dienstleister rangiert die UMG mit 2,57 vor dem EKW, das auf 2,71 kommt. Zum Vergleich: Die ersten drei in der Rangliste bei den Dienstleistern kommen auf Werte von 2,46 (Allianz), 2,48 (HUK-Coburg) und 2,49 (u.a. Debeka und Barmer). Insgesamt wurden in der Rubrik 1730 Unternehmen erfasst und bewertet.

UMG ist Nummer eins der Kliniken in Niedersachsen - in der Ausbildung

Die UMG ist das am besten bewertete Unternehmen der Region Göttingen und Südniedersachsen. Zudem ist sie die Nummer eins der Kliniken und Krankenhäuser niedersachsenweit sowie fünftbestes Ausbildungsunternehmen in Niedersachsen – bundesweit auf Platz 73 von 1730.

Das erfreut natürlich die Verantwortlichen: „Wir freuen uns, dass wir erneut den Spitzenplatz als attraktivster Ausbildungsplatz der Region einnehmen“, sagt Vorstandssprecher Prof. Wolfgang Brück. Zudem arbeite man an der Zukunftsfähigkeit der UMG, das beinhalte auch moderne Ausbildungskonzepte und attraktive Rahmenbedingungen sowie bei der Digitalisierung der klinikinternen Abläufe plus digitale Patientenakte.“ Die UMG hat dafür nun auch das Gütesiegel „Arbeitgeber der Zukunft: innovativ – digital – modern“, erhalten, vergeben vom DUP Unternehmer-Magazin.

Uni-Medizin bildet in 13 Berufen aus: vom Bauzeichner bis Koch

Die Universitätsmedizin bildet in 13 dualen Ausbildungs- und Studiengängen aus: vom Bauzeichner über Fachinformatiker, Mechatroniker bis zu Tierpfleger und Köchin. Dazu kommen 500 Schüler in den acht Schulen für Fachberufe im Gesundheitswesen, auch werden 15 Abschlusse in kaufmännischen und handwerklichen Berufen angeboten. Damit ist die UMG auch umfänglich der größte Ausbildungsbetrieb der Region.

Weender Krankenhaus mit großer Berufsfachschule Pflege

Kräftig ausgebildet wird auch im Evangelischen Krankenhaus Göttingen-Weende, dort können fünf Berufe erlernt werden. Mit 120 Auszubildenden ist die Berufsfachschule Pflege der größte Ausbildungsbereich. Die Schüler können auch einen berufsbegleitenden Bachelor-Studiengang der Pflegewissenschaften belegen – auch eine Teilzeitausbildung ist möglich. (Thomas Kopietz)

Die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) ist attraktivster Ausbildungsbetrieb der Region Göttingen. Foto: UMG/nh © UMG