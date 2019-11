Weihnachtsbasare in Göttinger Krankenhäusern

Weihnachtsbasare zugunsten des Hospizes an der Lutter in Göttingen.

Göttingen – Das Göttinger Hospiz an der Lutter lädt für Mittwoch und Donnerstag, 20. und 21. November, zu seinem traditionellen Weihnachtsbasar ein.

Die Aktion läuft an beiden Tagen jeweils von 10 bis 16 Uhr im Eingangsbereich des Evangelischen Krankenhauses Göttingen-Weende, An der Lutter 24. Am Donnerstag, 5. Dezember von 10 bis 16 Uhr findet in der Eingangshalle des Krankenhauses Neu-Mariahilf im Waldweg 9 ebenfalls ein Weihnachtsbasar statt.

Neben Modeaccessoires, Adventssträußen, Socken, Gebäck und vielem mehr, bieten die Ehrenamtlichen Gespräche und Informationen über die Hospizarbeit an. Mit den Spenden der Weihnachtsbasare wird die Sterbebegleitung unterstützt.