Wieder rufen falsche Polizisten in Stadt und Landkreis Göttingen an

Göttingen – Die Polizei hat am Donnerstag in Stadt und Landkreis Göttingen erneut eine Welle von Anrufen von falschen Polizisten registriert.

Diesmal ließen es die Täter in den Bereichen Friedland und Bovenden sowie im Göttinger Stadtgebiet klingeln. In den Telefonaten machten die Betrüger zumeist auf vermeintliche Einbrecher aufmerksam und fragten nach Wertgegenständen und Bargeld, aber auch nach den Sicherungsanlagen im privaten Umfeld.

Im weiteren Gesprächsverlauf wurden die Angerufenen zunehmend mit fadenscheinigen Behauptungen verunsichert. Außerdem unterbreiteten die Täter später das Angebot, die Wertsachen und das Geld später abzuholen und sicher zu verwahren. Die Polizei geht bislang davon aus, dass sich alle Angerufenen richtig verhielten und kein Geld beziehungsweise andere Wertsachen an die Täter ausgehändigt haben.

Die Ermittler raten weiterhin, unbedingt wachsam zu sein. Es ist nicht auszuschließen, dass die Anrufserie in den nächsten Tagen fortgesetzt wird und die Gauner weiter versuchen werden, zu einem finanziellen Erfolg zu kommen.

Die Ermittler machen deutlich: Die Polizei wird niemals unter der Telefonnummer 110 anrufen. Außerdem fordern die Beamten niemals Informationen über Geldbeträge, Wertgegenstände oder vorhandene Sicherungsanlagen bei Anrufen ein.

Am Telefon sollten keine Informationen über die finanziellen Verhältnisse gegeben werden. Wichtig ist laut Polizei es zudem, sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Geldbeträge oder Wertgegenstände sollten nie an fremde Personen gegeben oder an vorgegebenen Orten deponiert werden. Wer glaubt, Opfer eines Betruges geworden zu sein, sollte sich sofort an die Polizei wenden und Anzeige erstatten. Im Zweifel sollte einfach aufgelegt werden.

Weitere Infos zu der Betrugsmasche gibt es hier.