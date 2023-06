Weltklasse-Stimmung bei „Weltwärts“ im Göttinger Jahnstadion

Von: Thomas Kopietz

Teilen

Engagement: Kenneth Turhairwe arbeitet freiwillig in Deutschland. Dafür dankte ihm (von links) Edith Buhlman, Sandra Groß und Göttingens Obermeisterin Petra Broistedt. Weltwärts-Festival im Jahnstadion. © Christian Vogelbein

Wer sie Welt sehen möchte, muss sie erst einmal retten. So oder so ähnlich lässt sich die Stimmung des ersten Weltwärts-Festivals in Göttingen beschreiben.

Göttingen - Im Oval des Jahnstadions wurde ein buntes Fest für junge Menschen gefeiert, die sich freiwillig und gemeinnützig im Ausland engagieren – oder es vorhaben. Fünf Tage lang gab es auf dem Gelände unterschiedliche Info- und Sportangebote. Zum Höhepunkt am Samstag wurden die neuen Freiwilligen in ihr Engagement verabschiedet.

So bunt wie das Angebot waren auch die Besucher des Festivals. Reisegruppen aus Südamerika oder Afrika kamen zusammen mit jungen Menschen aus Europa und speziell aus Deutschland und Göttingen zusammen.

Neben Vorträgen und Informationsveranstaltungen, trafen sich die jungen Menschen auch oft zwanglos in kleinen Gruppen, schnappten sich Liegestühle und Sitzkissen und tauschten sich über Erfahrungen und Erwartungen aus.

Freiwilligendienst mit Weltwärts: Lena ging nach dem Abi mit 19 ins Ausland

So wie Lena, 19 Jahre alt und fast mit dem Abi fertig. Sie möchte ein Jahr ins Ausland. Das Wohin und den Zweck, dabei soll ihr das Festival helfen. „Ich will mich hier inspirieren lassen, aber auf jeden Fall eine Entscheidung treffen“, ist sie entschlossen.

Die „lockere Atmosphäre und die offene Haltung“ gefällt ihr besonders gut. „Die Info-Zelte sind offen, ich kann jederzeit irgendwo zuhören oder werde locker angesprochen.“

Erstes Weltwärts-Festival: In Göttingen gab es Austausch, Ausstellungen, Musik und Sport

Dabei helfen können ihr kleine Ausstellungen und Erfahrungsberichte bisheriger Freiwilligendienstler. Dialogcafés führen diese Erfahrungen aus, Musik- und Kunstausstellung schaffen die richtige Stimmung. Dabei werden auch immer konkrete Ziele wie Nachhaltigkeit und politische Offenheit kommuniziert.

Austauschdienst umgekehrt: Kenneth Tuhairwe aus Uganda kam nach Europa

Gleichzeitig würdigte man mit Kenneth Tuhairwe aus Uganda den viertausendsten Freiwilligen der Süd-Nord-Komponente, die es seit zehn Jahren bei Weltwärts gibt. Denn der entwicklungspolitische Freiwilligendienst funktioniert nicht nur von Norden nach Süden, sondern auch in die andere Richtung.

Jährlich treten mehrere Hundert Freiwillige, unter anderem aus Kolumbien, Bolivien und Südafrika, ihren Dienst bei Organisationen in Deutschland an – wie Kenneth Tuhairwe bei seiner Einsatzstelle, der Bahnhofsmission in Köln.

Während des Festivals feierte die Initiative Weltwärts gleichzeitig ihr 15-jähriges Bestehen. Nach eigenen Angaben wurde bisher mehr als 50 000 junge Menschen mit gemeinnützigen Organisationen zusammengebracht, um Erfahrungen im Ausland zu sammeln. (Christian Vogelbein/Thomas Kopietz)

Entspannte Atmosphäre: Die herrschte bei der Verabschiedung der neuen Freiwilligen in ihr Engagement im Jahnstadion in Göttingen. © Christian Vogelbein