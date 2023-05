Weltladen in Göttingen: Solidarisches Projekt sucht neue Mitstreiter

Von: Bernd Schlegel

Der Göttinger Weltladen mit Café: Die Einrichtung sucht neue Mitstreiter. Deshalb findet am Mittwoch, 10. Mai, ein Einstiegsabend statt. © Raphael Digiacomo

Gutes tun im Göttinger Weltladen, der auch ein eigenes Café hat: Das Projekt in der Uni-Stadt sucht nun neue Mitstreiter.

Göttingen - Seit 1975 verkauft der Weltladen in Göttingen fair gehandelte Waren aus den Ländern des Südens und betreibt Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu fairem Handel, Globalisierung und Entwicklungszusammenarbeit durch den Trägerverein Arbeitskreis Solidarische Welt. Jetzt werden neue Mitstreiter gesucht. Dazu lädt die Einrichtung in der Nikolaistraße 10 in Göttingen für Mittwoch, 10. Mai, um 18 Uhr zu einem Abend für Einsteigerinnen und Einsteiger ein.

Vordringlich in folgenden Bereichen wird ehrenamtliche Unterstützung gesucht:

Verkauf und Service im Ladencafé – dabei sind Kundenorientiertheit und Zuverlässigkeit besonders wichtig!

Ladendekoration

Öffentlichkeitsarbeit

IT

Spendenakquise

Bildungsarbeit

Veranstaltungen

Der Weltladen führt Artikel aus folgenden Warengruppen: Kaffee, Tee, Kakao, Getränke, Schokoladen, Knabbereien, Gewürze, Chutneys, Bananen, Honig, Reis, Spielzeug, Postkarten, Textilien, Schmuck, Schreibwaren, Körbe und Keramik.

Außerdem gibt es im Café selbstgebackenen Kuchen zu kleinen Preisen sowie fair gehandelten Kaffee, Tee, Kakao und Saft. Daneben bietet das Café auch einen Treffpunkt für verschiedene gemeinnützige Gruppen, beispielsweise Amnesty International.

Ehrenamtliche Unterstützung ist jederzeit nötig und willkommen, die Arbeit ist vielfältig und insbesondere die Ladenschichten wollen bei Öffnungszeiten von Montag bis Samstag jeweils von 10 bis 18 Uhr immer besetzt sein. Schon ab zwei Stunden in der Woche kann man mitmachen, sich aber auch darüber hinaus kreativ einbringen.

Die Bereiche Bildungsarbeit und Veranstaltungen sind aber auch beim „LateLaden“ gefragt. Dieses Format hatte während der Corona-Pandemie Pause und ist nun wiederbelebt worden. Jeweils mittwochs von 18 bis 20 Uhr ist der Laden zusätzlich geöffnet und bietet Möglichkeiten zur Begegnung - zum Beispiel bei Musik, Lesungen, Spieleabenden, Vorträgen oder einfach als Treff zum Klönen. Auch diese Abende müssen vorbereitet werden.

Außerdem steht der Arbeitskreis Solidarische Welt vor finanziellen Herausforderungen. Dazu gehören dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen sowie die Verdoppelung der Miete. Deshalb hofft der Arbeitskreis neben der tatkräftigen auch der finanziellen Unterstützung! Der Verein wirbt um Mietpaten, die durch eine regelmäßige Spende dazu beitragen, das Weltladencafé abzusichern. Ein Spendenkonto des Vereins „Arbeitskreis Solidarische Welt“ ist bei der Sparkasse Göttingen (IBAN: DE43 2605 0001 0001 0710 59) eingerichtet. Weitere Infos gibt es hier. (Bernd Schlegel)