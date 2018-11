Schulleiter im Landkreis Göttingen kämpfen für mehr Schüler

Berufsinformationstag an der BBS Münden: Die Azubis stellen ihr Handwerk vor. Durch Aktionen wie diese versuchen die Berufsschulen mehr Schüler für sich zu gewinnen.

Göttingen/Hann. Münden. Die Berufsbildenden Schulen in Niedersachsen haben zunehmend Probleme mit sinkenden Schülerzahlen. Die Schulleiter im Landkreis Göttingen suchen bereits nach Lösungen und schrecken auch vor ungewöhnlichen Ideen nicht zurück.

In Niedersachsen haben im Schuljahr 2017/18 weniger Schüler die Berufsbildenden Schulen (BBS) besucht. Laut Landesamt für Statistik waren es insgesamt 266 884 und damit 4890 oder rund 1,8 Prozent weniger als 2016/17. Knapp 163 500 gingen begleitend zur Ausbildung auf eine Berufsschule.

Im Landkreis Göttingen verringerte sich die Zahl der Schüler von 9647 im Schuljahr 2016/17 auf 9359.

In Hann. Münden ist die Lage laut Schulleiter Gerd Reddig von der BBS Münden stabil. „Bisher stimmen bei uns sehr negative Prognosen nicht. Die Schülerzahlen sinken im Durchschnitt um ein Prozent pro Jahr.“ Zuletzt war der Trend jedoch stärker: Während im Schuljahr 2016/17 noch 1009 Schüler die BBS Münden besuchten, waren es im Jahr darauf noch 953. Allerdings schwankten die Zahlen in den vergangenen Jahren bereits.

Die angefragten BBS-Schulleiter des Kreises Göttingen berichten von sinkenden Schülerzahlen. Rainer Wiemann, Schulleiter der Göttinger BBS Arnoldi-Schule, erklärt, dass seine Schule im Moment noch davon profitiere, dass viele Geflüchtete Sprachkurse belegen. Er betont, dass die Schülerzahlen von den einzelnen Branchen abhängig sind. Technische Berufe seien gefragter als etwa die Gastronomie. Schulleiter Armin Oberländer von der BBS Ritterplan erläutert, dass manche Geflüchtete gezielt Berufe ergriffen, die bei anderen Azubis nicht beliebt seien und geringere Sprachbarrieren hätten, wie Bäcker oder Hotelfachleute.

Die Schulleiter verweisen auf den demografischen Wandel und die höhere Attraktivität des Studiums. Deshalb machten viele lieber das Abi nach, anstatt eine Ausbildung zu beginnen. „Gerade gute Realschüler fehlen uns wegen des Hangs zu studieren“, sagt Oberländer. Wiemann prognostiziert: „Es ist davon auszugehen, dass die Schülerzahlen weiter sinken werden.“

Das sagen die Schulleiter zum Schülerschwund

Gerd Reddig, Schulleiter der BBS Münden, versucht sinkenden Schülerzahlen vorzubeugen. Er betont, dass man auch nach einer Ausbildung gut verdienen kann und verweist auf die Abbrecherquote von Studenten: „Nicht alle Abiturienten müssen und können studieren, sie brauchen genauso eine Berufsorientierung.“

Die Berufsbildenden Schulen (BBS) werden zudem mit Veränderungen des Schulsystems konfrontiert: So werden Haupt- und Realschulen abgeschafft und Gesamtschüler seien wiederum auf Abitur und Studium fokussiert. Reddig kritisiert auch die strenge Auswahl der Ausbildungsbetriebe: „Das Bildungsniveau der Bewerber ist gesunken, aber die Betriebe wollen das hohe Niveau von früher.“

Erste Lösungsansätze

Angesichts des Fachkräftemangels müssten Arbeitgeber in die Schüler Arbeit und Geld investieren. „Bei manchen dauert es einfach ein bisschen.“, so Reddig. Die BBS Münden sei eine fördernde Berufsschule und biete etwa Schülercoachings an.

Armin Oberländer ist Schulleiter der BBS Ritterplan und bemängelt grundlegend: „Wir werden kaum wahrgenommen unter den Schultypen.“ Sie haben daher ein Team zur Berufsberatung eingesetzt, um über Möglichkeiten zu informieren. Außerdem zeigten Berufsschüler bei der „Nacht der Sinne“ ihre Bereiche zum Beispiel in einer Lehrbäckerei. Durch solche Angebote versucht die BBS, den Schülern Alternativen zum Studium aufzuzeigen, gerade wenn sie in der 11. Klasse unglücklich seien. Oberländer: „Die meisten denken, die Autobahn kann nur in eine Richtung gehen. Dabei gibt es auch einen Rastplatz.“

Die BBS Münden kooperiert mit Allgemeinbildenden Schulen und diversen Trägern. Deshalb absolvieren alle Acht- und Neuntklässler bei ihnen ein Praktikum – unabhängig vom Schülerpraktikum. Zudem gibt es am Mündener Grotefend Gymnasium seit August erstmals zwei Mittwoche im Halbjahr, an denen sich Elftklässler mit Ausbildungsthemen beschäftigen.

"Pflicht-Ausbildung für alle"

Den Schulleitern ist es wichtig, dass öffentlich über Lösungen diskutiert wird. Reddig schlägt als „Extremforderung“ eine Pflicht-Ausbildung für alle nach der Schule vor. So erhofft er sich, dass mehr Schüler an den Berufen Interesse finden. Er sagt aber selbst: „Für solche Visionen ist der Druck wohl noch nicht groß genug.“

Oberländer hingegen ist für ein halbjähriges Pflichtpraktikum nach der 10. Klasse. Bei der Umsetzung müsste jedoch einiges beachtet werden, wie etwa genügend Plätze anzubieten. Dass ein Pflichtpraktikum „vergeudete Zeit“ sei, verneint Oberländer: „Wenn nach der Schule viele nach Australien gehen, kommen sie nach einem Jahr wieder und wissen immer noch nicht, was sie werden wollen.“

Was will ich werden? Natalie Montag zu den Schülerzahlen an BBSen

Die Berufsschulen haben weniger Schüler – aber Öffentlichkeit und Politik bemerken die drängende Lage immer noch nicht. Es muss endlich mehr diskutiert und dann etwas geändert werden.

Auf dem Rückflug von Australien haben viele nach einem Jahr Schulauszeit einen erweiterten Horizont und persönlichkeitsfördernde Erinnerungen im Gepäck. Doch Schulleiter Oberländer hat recht: Die Frage „Was will ich eigentlich werden?“ bleibt trotz aller guten Vorsätze oft unbeantwortet. Zwar klingen Pflicht-Ausbildung oder -Praktikum radikal – aber das beliebte Freiwillige Soziale Jahr gibt es ja bereits. Und außergewöhnliche Ideen können die Diskussion befeuern.

Es ist schwierig, die Meinung, nur durch ein Studium lasse sich Geld verdienen, zu ändern. Dabei verzweifeln einige an einem planlosen Studium. Und so mancher, der privat gern Törtchen zaubert, würde vielleicht auch gut zum Konditor taugen. Doch den Beruf des Klavierbauers muss man erst einmal auf dem Schirm haben. Berufsschulen suchen Lösungen. Alleine können sie aber wenig bewirken.