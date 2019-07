Wenn am Meißner der Mohn blüht - dann hat der Naturpark nachgeholfen

Göttingen - Im Werra-Meißner-Kreis gibt es zwei "Mohndörfer": In Grandenborn und in Germerode am Fuß des Hohen Meißner blühen die Mohnfelder knallig pink und rot - dazu gibt es viele touristische und kulinarische Angebote. Die Fahrt dorthin lohnt sich.

Der blühende Mohn zaubert herrliche Farbtupfer in die Landschaft – besonders in die Region um den Hohen Meißner. Dort hat der Geo-Naturpark-Frau-Holle-Land zwei Dörfer in blühnende Mohnlandschaften verwandelt und bietet ein tolles Rahmenprogramm – im Moment blüht der Mohn!

Zum „Jubiläum“, zehn Jahre Mohnblüte in Germerode und drei Jahre in Grandenborn wurde auf einer Fläche von etwa 20 Hektar Schlafmohn in Germerode und fünf Hektar in dem etwa 25 Kilometer entfernte Grandenborn gesät. Von Südniedersachsen aus empfiehlt sich der Besuch im näheren Germerode nahe Eschwege.

An beiden Standorten werden drei bis vier Kilometer lange Mohnwanderwege entlang und direkt durch die Mohnfelder angelegt: Besucher sind den pinkfarbenen Pflanzen ganz nah und können so auch tolle Fotos machen.

Ergänzt werden die pinkfarbenen Felder durch weitere farbenfrohe Felder, unter anderem Frau Holles Blumenwiesen, die in ihrer bunten Farbenpracht ebenfalls prächtig anzuschauen sind und einen wichtigen Beitrag gegen das Insektensterben leisten.

Weitere Veranstaltungen und Angebote rund um die Mohnblüte sind: „Just-White“-Frühstücke zum Sonnenaufgang in Grandenborn, Tierischer Familientag rund um die Mohntenne, Mohnschneckenfahrten zum Trink!Wasser-Museum und zum Bergwildpark in Germerode, Geführte Wanderungen durch die Mohnfelder zu allen Tageszeiten – vom Sonnenaufgang bis zum Vollmo(h)nd.

Im Mohnkino in Germerode wie auch im Dorfgemeinschaftshaus in Grandenborn läuft der etwa 20 Minuten lange, frisch überarbeitete Film „Menschen, Mohn & Mythen“ in Endlos-Schleife. (tko)

Infos gibt es unter www.mohnbluetefrauholle.land und über das das Mohntelefon unter 0 56 02/ 93 56 17.