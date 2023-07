Wieder ist verschwindet ein Baugerüst bei Bad Sachsa

Von: Thomas Kopietz

Schon wieder ist ein solches Baugerüst in Bad Sachsa verschwunden. © Polizei/nh

Schon wieder verschwindet ein Baugerüst im Bereich Bad Sachsa. Bereits vor einiger Zeit verschwand ein solches Gerüst in der gleichen Region.

Bad Sachsa – Baugerüst-Diebe treiben ihr Unwesen in Bad Sachsa im Landkreis Göttingen. Dort verwand – wie die Polizei am Montag meldete – bereits zwischen dem 28. April und 2. Mai an einer Bahnunterführung und eines Wirtschaftsweges zwischen Bad Sachsa-Steina und Siedlung Nüxei ein fahrbares Baugerüst, auch Fahrgerüst genannt, der Marke „Layher“.

Wie die Polizei mitteilt ist es bereits der zweite Gerüst-Diebstahl an dieser Stelle innerhalb von sechs Monaten.

Abtransport mit größerem Fahrzeug

Die Ermittler der Polizei Bad Sachsa gehen davon aus, dass das Gestell mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert wurde.

Auch müssen an der Tat mehrere Personen beteiligt gewesen sein.

Polizei bittet um Hinweise

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0 55 23/95 27 90 zu melden. (Thomas Kopietz)