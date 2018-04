Wieder tolle Atmosphäre beim Reitturnier in Nörten

Stammgast beim Burgturnier: Tim Rieskamp-Goedeking war schon mehrfach in Nörten-Hardenberg am Start. Unser Foto zeigt den 35-Jährigen im Preis um die Goldene Peitsche im Jahr 2016.

Nörten-Hardenberg. Gründe für eine ordentliche Feier haben die Veranstalter, Organisatoren und Reitsportfans des Burgturniers in Nörten-Hardenberg in diesem Jahr reichlich.

Denn vom 25. bis zum 27. Mai startet nicht nur die 40. Auflage des schönsten und wichtigsten niedersächsischen Freiluftturniers für Springreiter, sondern gleichzeitig auch die 25. Auflage ohne Unterbrechung sowie das mittlerweile zehnte Turnier, an das die Gartenausstellung „Klassika“ gekoppelt ist.

„Wir freuen uns auf ein Wochenende mit hoffentlich schönem Wetter, wo wir 40 Jahre Burgturnier feiern können“, sagte am Dienstag der Burgturnier-Gastgeber CarlGraf von Hardenberg, der gleichzeitig auch darauf verwies, dass die ausrichtende Agentur Escon-Marketing mit ihrem Chef Kaspar Funke in diesem Jahr sogar ein Jubiläum feiern darf. „Seit 25 Jahren ist diese Agentur mitverantwortlich dafür, dass das Burgturnier jährlich ausgetragen wird.“

Das bewährte Konzept der vergangenen Jahre wird in diesem Jahr fortgeführt. Die ganz großen Namen der Springreiterszene fehlen bislang zwar noch, doch dafür sind wieder viele talentierte Nachwuchsstart in Südniedersachsen am Start. Und viele Reiter, die seit Jahren zu den Stammgästen beim stimmungsvollen Turnier im Schatten der Burgruine zählen.

Zum Beispiel Tim Rieskamp-Goedeking. Der 35-Jährige aus dem westfälischen Steinhagen gewann in seiner Karriere das Deutsche Championat der Berufsreiter und einige internationale Prüfungen. Beim Burgturnier war er zwar schon oft dabei, zu einem Sieg im Championat am Samstagnachmittag, dem Flutlichtspringen um die Gothaer Trophy oder dem Großen Preis um die Goldene Peitsche – den drei bedeutendsten Wettbewerben des Turniers – hat es aber noch nie gereicht.

Hautnah dran am Reitsport

Wie oft genau er schon da war, darauf hatte Rieskamp-Goedeking keine Antwort parat. Seine beste Platzierung sei ein vierter Rang im Championat gewesen, erinnert sich der Wahl-Westfale. Sicher ist er sich aber darüber, was dieses Turnier für ihn und seine Kollegen bedeutet. „Hier sind einige sehr gute Reiter am Start. Kein Wunder, denn solche Turnier haben wir auch nicht jede Woche. Die Reiter können sich auf eine tolle Atmosphäre freuen und die Zuschauer sind hautnah dabei. Das ist ein wenig wie Reitsport im Wohnzimmer. Hier kommt unser Sport prickelnd rüber.“

Und weil das so ist, freuen sich die Veranstalter über einen bislang höchst erfreulichen Vorverkauf. „Die Vorverkaufszahlen liegen 20 Prozent über den Zahlen des Vorjahres. Es gibt aber noch für alle Tage Eintrittskarten“, sagt Carl Graf von Hardenberg.