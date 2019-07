Gigantische Windkraft-Inseln in der Nordsee sollen einmal halb Europa mit Strom versorgen 

Riesige Windräder mit Umspannwerk: Etwa 70 Kilometer westlich von Sylt steht dieser Offshore-Windpark in der Nordsee. Tennet will ein gigantisches Windenergie-Verteilkreuz in der Nordsee bauen, das halb Europa mit Windstrom versorgen soll.

150.000 Windräder, ein Dutzend Verteilstationen: Es soll ein Riesen- Projekt in der südlichen Nordsee werden. Ein Konsortium um den deutsch-niederländischen Stromtrassenbetreiber Tennet plant ein Verteilnetz für Windstrom aus den Offshore-Anlagen.

150 000 Windräder, ein Dutzend Verteilstationen: Es soll ein Riesen- Projekt in der südlichen Nordsee werden. Ein Konsortium um den deutsch-niederländischen Stromtrassenbetreiber Tennet plant ein Verteilnetz für Windstrom aus den Offshore-Anlagen. Bis 2045 könne man damit 180 Gigawatt des auf See erzeugten Stroms an die Küsten transportieren, sagte Tennet-Geschäftsführer Tim Meyerjürgens. „Damit könnten wir den kompletten elektrischen Verbrauch in Europa dekarbonisieren“, also frei von klimaschädlichen Kohlendioxid produzieren, sagte er bei der Präsentation einer Machbarkeitsstudie.

Der Verbund aus Tennet, dem dänischen Strom-Konzern Energinet, dem niederländischen Versorger Gasunie und dem Hafen Rotterdam denkt dabei an eine dezentrale Lösung mit rund einem Dutzend Verteilstationen in der Nordsee. Diese sollen je zehn bis 15 Gigawatt Strom aus Windparks in der näheren Umgebung sammeln und weiter an Land transportieren. Derzeit werden in der Nordsee 13 Gigawatt Windstrom produziert, davon sieben GW vor der niedersächsischen und schleswig-holsteinischen Küste. Der angestrebte Ausbau bedeutet bei der gegenwärtigen Turbinenleistung von zwölf bis 15 Megawatt den Bau von rund 150 000 neuen Anlagen.

Ursprünglich hatte das das Konsortium „North Sea Wind Power Hub“ an ein einziges Verteilkreuz auf einer großen, künstlich aufgeschütteten Sandinsel an der „Doggerbank“ vor der britischen Ost-Küste gedacht. Das aber habe sich als nicht praktikabel erwiesen, so Meyerjürgens. Als Gründungsstrukturen für die kleineren Module kämen Plattformen und Setzkasten-Inseln, für größere Stationen auch Sandinseln in Betracht. Später ist auch daran gedacht, direkt dort die elektrische Energie in Gas oder Wasserstoff umzuwandeln („Power to Gas“). Beides könne man nicht nur über Leitungen, sondern auch via Tanker transportieren.

Damit sich das Ganze aber realisieren lasse, sei eine koordinierte Planung der beteiligten Staaten Deutschland, Niederlande und Dänemark, möglichst auch Großbritannien und Norwegen dringend erforderlich, betonte der Tennet-Chef. „Wir brauchen unbedingt eine Neuausrichtung des Energiesystems der Nordsee-Länder.“ Dabei gehe es auch darum, die Vorschriften zu vereinheitlichen. Ein gemeinsames Agieren beschleunige den Ausbau und senke auch die Kosten um mindestens 30 Prozent.

Um ein Gigawatt Windstrom offshore zu produzieren und an Land zu bringen, wird gegenwärtig mit rund einer Milliarde Euro kalkuliert. Die Gesamtsumme für das Projekt dürfte sich damit unter Berücksichtigung der Einsparquote auf 120 bis 130 Milliarden Euro belaufen.

Jetzt seien die Regierungen gefragt, um die Voraussetzungen zu schaffen, mahnte Meyerjürgens. „Wir müssen in vielen Fragen schnell vorankommen.“ Das Konsortium stehe in Kontakt mit der politischen Ebene in den Staaten und der EU, auch mit Energieversorgern, Fischereiorganisationen und Umweltverbänden. „Überall besteht ein gesellschaftlicher Konsens, dass wir mit dem Klimawandel umgehen müssen“, setzte der Tennet-Chef auf den Willen zum Kompromiss bei den Beteiligten.

Vier Korridore, die die verschiedenen Bedingungen in der Nordsee abbilden, hat das Konsortium näher betrachtet, aber noch keine endgültige Standortentscheidung getroffen. „Das ist noch offen“, erklärte Meyerjürgens. Gleichzeitig versprach er allerdings, das Weltnaturerbe Wattenmeer unberührt zu lassen. „Das ist für uns ein No-Go.“ (ymp)