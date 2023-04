„Wir ziehen um“: Polizei zieht aus der alten City-Wache in Göttinger Innenstadt aus

Von: Bernd Schlegel

Der Eingang zur Innenstadtwache in Göttingen: Dort zieht die Polizei jetzt aus. © Polizei Göttingen/nh

Die bisherige City-Wache der Göttinger Polizei ist Geschichte. Die Beamten ziehen vom Markt in neue Räume im Ordnungsamt.

Göttingen – Umzug bei der Göttinger Polizei: Die City-Wache Am Markt in der Göttinger Innenstadt ist geschlossen wegen Umzugs. Künftig werden die Beamten gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt in einem anderen Gebäude ganz in der Nähe zu finden sein.

Diese Räume sind jedoch noch nicht fertig. Deshalb weichen die Polizeibeamten vorübergehend in die Polizei-Hauptwache an der Groner Landstraße aus.

Gemeinsame Sache von Göttinger Polizei und dem Ordnungsamt: City-Wache ist Geschichte

Mit der künftigen gemeinsamen Innenstadt-Wache von Polizei und Stadtordnungsdienst soll die Präsenz in der City deutlich verbessert werden. Von dort aus werden die Mitarbeiter beider Behörden gemeinsam auf Streife gehen.

Diese gemischten Streifen haben sich bewährt. Bei Ordnungswidrigkeiten, zum Beispiel Parkverstößen, ist dann der städtische Mitarbeiter zuständig. Sollte es um Straftaten gehen, so greift der Polizeibeamte ein – je nachdem.

Die gemeinsame Wache ist Teil der Sicherheitspartnerschaft zwischen Polizei und Stadt, die im vergangenen Jahr erweitert wurde. (Bernd Schlegel)