Wissenschaft für Schüler am Samstag in der Göttinger Physik

Einblicke in die Physik gibt es an diesem Wochenende für Schüler und Interessierte.

Was haben Nervensysteme von Insekten und Menschen gemeinsam? Was sagen versteinerte Sporen über das Klima der Vergangenheit aus? Einen Einblick in die aktuelle Forschung bietet die Reihe „Saturday Morning Science“ an der Uni Göttingen, die auch am Samstag, 10. November, stattfindet. Sie ist offen für Schülerinnen und Schüler sowie generell Interessierte.

An zwei Samstagen im November stellen Wissenschaftler aus der Fakultät für Physik sowie der Fakultät für Biologie und Psychologie ihres Fachgebiets vor. Die Schüler können anschließend Fragen stellen.

Am Samstag spricht die Röntgenphysikerin Prof. Dr. Simone Techert über ein Filmstudio am Forschungszentrum DESY, in dem Filme auf molekularer Ebene gedreht werden.

Anschließend erklärt die Pollenforscherin Dr. Lyudmila Shumilovskikh, wie man aus versteinerten Pollen und Sporen das Klima und die Vegetation der Vergangenheit erschließen kann. (tko)

Termin: Hörsaal 2, Fakultät für Physik, Friedrich-Hund-Platz 1 in Göttingen; Beginn: 10 Uhr. Anmeldung nicht erforderlich. Nächste Veranstaltung: 17. November.