Wissenschaftsministerium gibt ab 2020 mehr Geld für Göttinger Forscher

Göttingen – Die Landesregierung hat den Entwurf für den Haushalt 2020 vorgelegt, von einer Erhöhung der Zuschüsse für regionale Forschungseinrichtungen soll auch der Standort Göttingen profitieren.

„Der Entwurf enthält gute Nachrichten für Göttingen“, sagte die Landtagsabgeordnete und Gabriele Andretta (SPD). Die Landesregierung plane, die Zuschüsse für regionale Forschungseinrichtungen um 650 000 Euro zu erhöhen, davon entfielen 479 200 Euro auf Göttinger Einrichtungen.

SOFI, Laser-Lab und Akademie

Nutznießer ist das Soziologische Forschungsinstitut Göttingen. Das SOFI soll ab 2020 zusätzlich 120 000 Euro zur bisherigen Grundförderung von 796 000 Euro erhalten. Mehr Geld vom Land könnte auch das Laser-LaboratoriumGöttingen einplanen. Zu den bisher 1,179 Millionen Euro für laufende Ausgaben und 567 000 Euro für Investitionen kämen noch einmal 175 000 Euro hinzu.

Gute Kunde auch für die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, die bisher 936 000 Euro erhält und mit weiteren 173 000 Euro rechnen kann. Auch die Akademie für Ethik in der Medizinsoll zusätzlich 11 200 Euro Landesförderung erhalten.

Freude bei Andretta

„Mit der Erhöhung der Landesförderung wird die exzellente Arbeit der Göttinger Forschungseinrichtungen anerkannt“, betont Gabriele Andretta, die sich beständig für den Wissenschaftsstandort einsetzt. Die Forschungseinrichtungen seien zudem wichtige wissenschaftliche Partner in landespolitischen Fragen, sagt die Landtagspräsidentin. So beschäftige sich das SOFI mit Grundlagenforschung zum digitalen Wandel der Arbeitswelt und der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse insbesondere in ländlichen Regionen. Das Laser-Laboratorium Göttingen sei führend in der anwendungsorientierten Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Optischen Technologien und die Göttinger Akademie sei auf dem Gebiet der geisteswissenschaftlichen Grundlagenforschung die namhafteste außeruniversitäre Einrichtung im Land Niedersachsen.

Regionale Forschung

Die regionale Forschungsförderung ist neben der überregionale und der Forschungsförderung an Hochschulen eine von drei Säulen der öffentlich finanzierten Forschungsförderung. Gefördert werden Einrichtungen, deren Exzellenz zur Stärkung des Forschungsstandorts Niedersachsen beiträgt. Die Qualität der Forschung wird durch die Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen geprüft.(tko)