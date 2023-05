Wohnmobil brennt bei Duderstadt aus: Feuer greift auf Lkw über

Von: Bernd Schlegel

Beim Brand eines Wohnmobils auf einem Parkplatz bei Duderstadt entstand am Dienstag in den frühen Abendstunden erheblicher Schaden. Das Feuerwehr war auch auf zwei Lastwagen übergesprungen. © Holger Raabe/nh

Duderstadt - Ein Wohnmobil brannte am Mittwoch in den früheren Abendstunden am Ortsrand von Duderstadt (Landkreis Göttingen) aus. Die Brandursache steht bislang noch nicht fest.

Das Mobil war auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 247 abgestellt. Mitglieder der Feuerwehr Duderstadt löschten das Feuer. Der Brand griff auf zwei weitere Lastwagen über, die ebenfalls auf dem Parkplatz standen.

Bundesstraße vorübergehend gesperrt

Der betroffene Abschnitt der Bundesstraße bei Duderstadt war für etwa eine Stunde gesperrt. Die Ermittlungen dauern an. (Bernd Schlegel)