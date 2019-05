Los geht´s in Göttinges Grüner Mitte - Start für ersten Neubau

Auftakt zu einem Riesenprojekt: Spatenstich zum Wohnungsbau „Grüne Mitte Ebertal“ in Göttingen mit von links Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler, Landtagspräsidentin Gabriele Andretta, Bundestagsabgeordneter Thomas Oppermann, SWB-Geschäftsführerin Claudia Leuner-Haverich und Bau- und Umweltminister Olaf Lies. Foto: Per Schröter

Göttingen - Das geschichtsträchtige „Ebertal wird in den kommenden zehn Jahren ein komplett neues Gesicht bekommen. eubauten entstehen, bestehende Gebäude werden saniert.

Am Mittwoch erfolgte der Spatenstich - vollzogen gleich von fünf Sozialdemokraten - für den ersten Neubau im künftigen Wohnquartier "Grüne Mitte Ebertal“.

Die Neuentwicklung des Gebietes zwischen Steinsgraben, Wörthstraße und Görlitzer Straße mit ihren aktuell 454 Wohnungen und den dort etwa 1100 lebenden Menschen ist das bisher größte Projekt der Städtischen Wohnungsbau GmbH Göttingen (SWB). Die Kosten für das auf zehn Jahre ausgelegte Projekt betragen etwa 120 Millionen Euro, Geld, das zum Großteil aus Töpfen von Bund und Land Niedersachsen kommen.

Während auf der Nordseite des Steinsgrabens die meisten der Wohnungen saniert werden, müssen auf der Südseite nahezu alle Häuser abgerissen und neu gebaut werden, denn der dortige Bestand – insgesamt 290 Wohnungen – ist überwiegend mit einem Ende der 1960er Jahre entwickelten Baustein gebaut worden, der große Nachteile im Schallschutz und der Kälteübertragung hat.

„Die Sanierung im Bestand macht insofern keinen Sinn“, sagt SWB-Geschäftsführerin Claudia Leuner-Haverich. Hier werden die Wohnungen unter modernen Standards neu gebaut und zusätzlich 150 neue Wohnungen geschaffen. Das Besondere: Kein Mieter wird das Wohnquartier verlassen müssen.

Bevor ein Gebäude abgerissen wird, entsteht erst öffentlich geförderter Ersatz, also Wohnungen mit einer Kaltmiete von 5,60 Euro oder sieben Euro pro Quadratmeter. „Die Wohnungsgrößen werden sich an den heute dort lebenden Mietern orientieren, damit wir das Versprechen realisieren können, dass die heutigen Bewohner in die neuen Wohnungen in der „Grünen Mitte Ebertal“ umziehen können“, erklärt Leuner-Haverich.

„Wir haben uns sehr in die Kurve gelegt, um jetzt mit den Arbeiten starten zu können“, sagte Claudia Leuner-Haverich und lobte die „super Zusammenarbeit“ mit den zuständigen Behörden. Die SWB-Geschäftsführerin wiederholte das Versprechen, „dass alle Mieter, die hier wohnen, auch in Zukunft hier wohnen bleiben können“ und dankte den Geldgebern von Bund, Land und Stadt Göttingen, die auch künftig einen Euro pro zehn Euro Mietpreis übernimmt, ohne deren Förderung ein solches Projekt „nicht realisierbar wäre“.

Die Bedeutung des größten Wohnungsbauprojektes in Göttingen machte auch der Besuch von Niedersachsens Bau- und Umweltminister Olaf Lies (SPD) deutlich. Lies ist begeistert von dem Projekt. „Das ist mehr als nur Wohnraum schaffen“, sagte er. Städtebau heiße auch, vorhandene Quartiere neu zu gestalten. „Und das wird hier perfekt umgesetzt.“. Dabei werde sowohl an die Menschen gedacht, die jetzt im Ebertal wohnen, als auch an die Studenten der Stadt, für die neuer Wohnraum geschaffen werden muss.

Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD), seit jeher ein Unterstützer des Ebertales, bedankte sich vor allem bei den Ebertälern, die bereit seien, sich zu verändern. „Das ist heutzutage gar nicht so selbstverständlich.“