Zeuge: Frauenmord im Göttinger Stadtteil Grone wirkte wie geplant

Prozess vor dem Landgericht

+ © Bernd Schlegel/Archiv Nach der Bluttat im Göttinger Stadtteil Grone: Die Polizei hatte den Bereich um den Tatort abgesperrt. © Bernd Schlegel/Archiv

In dem Prozess um den Doppelmord von Grone, in dem der 53-jährige Frank N. angeklagt ist, ging es am Freitag vor dem Göttinger Landgericht weiter.