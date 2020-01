Ziel: Fusion der Sparkassen Göttingen und Münden im Sommer

Die Sparkassen Göttingen und Münden wollen im Sommer 2020 fusionieren. Das ist das Ziel von Rainer Hald, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Göttingen.

Vor dem Zusammengehen sind aber noch viele Fragen zu klären, machte er am Freitag bei der Vorstellung der Jahreszahlen seines Institutes deutlich. Weitere Punkte der geplanten Fusion: Sie soll dann rückwirkend zum Jahreswechsel 2019/20 in Kraft treten. Die technische Fusion, also das Zusammenschalten der Computersysteme soll nach den Plänen im September 2020 erfolgen.

Kunden der Sparkasse Hann. Münden müssen sich dann möglicherweise auf neue Kontonummern (IBAN) einstellen. Um die technische Fusion über die Bühne zu bekommen, sind laut Hald mehr als 2000 Arbeitstage erforderlich. Ein Großteil dieser Arbeit werde dabei von der Sparkasse Göttingen erledigt.

Hald berichtete über die Vorbereitungen für das Projekt: So gibt es eine gemeinsame Arbeitsgruppe der beiden Sparkassen. Außerdem müssen mit den Trägern die Gespräche geführt werden. In die Überlegungen sind auch die Personalräte beider Institute eingebunden. Im September vergangenen Jahres waren die ersten Weichen für die Fusion gestellt worden – Anfang Dezember wurde das Projekt öffentlich (wir berichteten).

In dieser Woche schickte die Sparkasse Göttingen einen Brief an die Bankenaufsicht. Inhalt: Die Ankündigung der geplanten Fusion der Sparkassen Göttingen und Münden. Für Hald ist zudem der Erhalt aller Arbeitsplätze bei beiden Sparkassen wichtig. Bereits Anfang Dezember war deshalb klar, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen geben soll.

„Vielmehr ist eine wesentliche Verstärkung der Vertriebsaktivitäten durch das vorhandene Personal vorgesehen“, hieß es Anfang Dezember. Hald präzisierte dies am Freitag: Sein Ziel sei, dass die Sparkasse im Raum Hann. Münden auf Wachstumskurs geht.

Die Sparkasse Göttingen ist mit einer Bilanzsumme von 3,6 Milliarden Euro im vergangenen Jahr fast zehnmal so groß gewesen wie die Sparkasse Münden, die 2018 eine Bilanzsumme von 425,05 Millionen Euro auswies.

Auch bei der Zahl der Mitarbeiter werden die Unterschiede deutlich: 125 Mitarbeiter bei der Sparkasse Münden mit sieben Geschäftsstellen stehen mehr als 600 bei dem Institut in Göttingen mit aktuell 26 Geschäftsstellen gegenüber.

Sparkasse verteidigt Anpassung des Filialnetzes

Rainer Hald, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Göttingen, verteidigte die Einschnitte im Filialnetz der Sparkasse Göttingen. So wurde unter anderem die Geschäftsstelle Herberhausen zum Jahreswechsel in eine SB-Filiale umgewandelt. Bei der Filiale in Nikolausberg ist dies Mitte 2021 geplant. Bei beiden Filialen habe nur sehr wenige Beratungen gegeben. Die Sparkasse biete weiterhin das größte Filialnetz aller Banken in der Region an.

Gleichzeitig kündigte Hald Investitionen in bestehende Standorte an: Entsprechende Pläne gibt es nach Angaben des Sparkassen-Vorstandsvorsitzenden für die Filialen in Göttingen-Weende, Reinhausen in der Gemeinde Gleichen, Rosdorf, Bovenden und Holtenser Landstraße in Göttingen