Ziel: Neue coole Oasen beim Einkaufen in Göttingen

Aufwertung der Einkaufsmeile Weender Straße/Kornmarkt: Jens Kreitz (links), Vorsitzender des Fördervereins, und Vereinsmitglied Hendrik Eicke (rechts) überreichten das Antragspapier am Gänseliesel an Göttingens Stadtbaurat Frithjof Look.

© Bernd Schlegel