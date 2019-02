Kräftiger Nachschlag für Sartorius in Göttingen: 700 Mitarbeiter mehr bis 2025

Sartorius wächst, das spiegeln auch Mitarbeiterzahlen wider: 2018 wurden 1000 Mitarbeiter eingestellt, 600 neue Stellen geschaffen - so soll es weitergehen beim Pharma- und Laborzulieferer.

Sartorius wächst weiter, das spiegeln auch die Mitarbeiterzahlen wider: 2018 wurden etwa 1000 neue Mitarbeiter eingestellt, 600 neue Stellen geschaffen. 8125 Menschen arbeiten aktuell weltweit für den Konzern. Damit ist das Ende der Fahnenstange aber lange nicht erreicht: 15.000 Mitarbeiter sollen es 2025 sein, laut der mittelfristigen Prognose.

Für den Standort Göttingen bedeutet das nach Aussage des Vorstandsvorsitzenden Joachim Kreuzburg: Dass statt der augenblicklich 2800 (inklusive 200 Azubis) in sechs Jahren 3500 den modernen Sartorius-Campus bevölkern, also noch einmal 700 dazukommen würden.

„Das ist auch eine Integrationsaufgabe“, wie Joachim Kreuzburg bekennt. Der stellt man sich bei Sartorius gerne. Das zeigt auch eine weitere Zahl, die Joachim Kreuzburg bei der Bilanz-Pressekonferenz 2018 am Dienstag erfreut nannte: „Bei Sartorius in Göttingen arbeiten Menschen aus 42 Nationen.“

Berlin als Co-Standort

3500 Mitarbeiter in Göttingen, das könnte dann allerdings laut Vorstandschef Kreuzburg auch ein Limit sein. Es könne sein, dass es dann schwierig werden würde, weiterhin so viele Menschen nach Göttingen zu holen. Deshalb sei ein zweiter Standort wichtig.

In Berlin forciert Sartorius die Kooperation auf dem von Hans-Georg Näder gekauften und entwickelten Gelände der ehemaligen Bötzow-Brauerei. Dort will Sartorius in zwei Jahren auf etwa 3000 Quadratmetern innovativen Start-Up-Unternehmern, aber auch Mitarbeitern in verschiedenen Bereichen Arbeitsplätze bereitstellen. Denn, so Kreuzburg, so könnten Mitarbeiter, die nur zwei Tage nach Göttingen fahren wollen, dort in Berlin arbeiten. „Sie wollen gar nicht unbedingt Home-Office machen, sondern gerne Kollegen treffen, einen Austausch haben“. Das könne auf dem Bötzow-Gelände gut stattfinden.

Ausbau in Guxhagen

Ausgebaut wird im Übrigen auch der Standort Guxhagen wo die Sartorius-Tochter Stedim Systems ansässig ist. „Dort sind wir erfreulicherweise und leider an der Kapazitätsgrenze angelangt. Man verhandele mit Grundstückeigentümern über Möglichkeiten der Erweiterung von Gebäuden. Auf einen Zeitpunkt wollte sich Kreuzburg nicht festlegen. In diesem Jahr sei aber von einer Realisierung nicht auszugehen, sagte er auf Anfrage unserer Zeitung.