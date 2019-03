Zimmerbrand in Göttingen: Raum einer Drei-Zimmer-Wohnung in Flammen

Wohnung unbewohnbar

+ © Stefan Rampfel In Göttingen brannte es in einer Drei-Zimmer-Wohnung in der Weststadt. © Stefan Rampfel

Bei einem Zimmerbrand im Rosenwinkel in der Göttinger Weststadt ist am Freitagabend nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro entstanden.