Zivilcouragepreis: Göttinger Bürgerstiftung sucht Mutige

Göttingen. Die Göttinger Bürgerstiftung und der Göttinger Präventionsrat haben den „Zivilcouragepreis 2017“ ausgeschrieben.

„Ausgezeichnet werden mutige Menschen, die auch in unbequemen Situationen handeln, wenn sich andere abwenden und wegschauen“, sagte an Freitag der Geschäftsführer der Stiftung, Andreas Schreck. Der Preis ist mit 2000 Euro dotiert.

„Wer Menschen in Gefahr hilft und gegen körperliche wie verbale Angriffe in Schutz nimmt, zeigt Zivilcourage“, sagte Schreck. Couragiertes Handeln könne aber ebenso bedeuten, sich selbst zunächst in Sicherheit zu bringen und dann Hilfe zu organisieren.

Die Stiftung rief Schulen, Polizei, Feuerwehr, Sportvereine sowie alle anderen Göttinger Einrichtungen und Einzelpersonen auf, couragiertes Handeln bekanntzumachen und Kandidaten zu benennen. Diese könnten sich nicht selbst melden, sondern würden durch Dritte vorgeschlagen. Die Vorschläge können bis zum 6. Oktober bei der Bürgerstiftung, Lange Geismarstraße 71, eingereicht werden. (epd/bsc)

www.buergerstiftung-goettingen.de

