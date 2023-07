Zoll und Polizei kontrollieren Shisha-Bar in Göttinger Innenstadt

Von: Stefan Rampfel

Razzia in einer Shisha-Bar in der Rote Straße in Göttingen. Zoll und Polizei untersuchten die Räumlichkeiten. © Stefan Rampfel

Beamte des Zolls und der Polizei Göttingen kontrollieren unangekündigt eine Shisha-Bar in der Göttinger Innenstadt. Zoll mit Lkw vor Ort.

Göttingen - Eine unangekündigte Kontrolle einer Shishabar in der Roten Straße in der Göttinger Innenstadt hat am Donnerstagabend für Aufsehen gesorgt. Gegen 17 Uhr rückten rund 15 Beamte von Zoll und Bereitschaftspolizei an.

Der Eingang der Bar von der Jüdenstraße wurde von Polizisten bewacht. Die Bar befindet sich im Kellergeschoss. Nach Auskunft von Passanten sollen später auch Spieltische mit einem großen Zoll-Lkw abtransportiert worden sein.

Kontrolle in Göttinger Shisha-Bar: Zoll soll Spieltische abtransportiert haben

Bereits im Juli und Oktober 2022 war eine Göttinger Shishabar in der Güterbahnhofstraße wiederholt Ziel von Zoll- und Polizeikontrollen. Damals wurden insgesamt unter anderem 60 Kilogramm Tabakwaren beschlagnahmt. (Stefan Rampfel)