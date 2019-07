Zu hohes Tempo? Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Ein 19-jähriger Motorradfahrer erlitt am Sonntag bei einem Unfall schwere Verletzungen-

Ein 19-jähriger Motorradfahrer erlitt am Sonntag in den späten Nachmittagsstunden bei einem Unfall auf der Landesstraße 554 bei Holtensen schwere Verletzungen.

Holtensen – Der junge Mann, der allein an dem Unfall beteiligt war, wurde vermutlich bei einem Überholmanöver nach links aus einer Kurve getragen. Nach dem Aufprall an der Leitplanken blieb er nach etwa 50 Metern schwerverletzt liegen. Die Polizei nimmt zu hohes Tempo als mögliche Unfallursache an.

Der Motorradfahrer wurde in ein nahes Krankenhaus gebracht, wo er auf der Intensivstation betreut wird. Die Landesstraße 554 musste für etwa 40 Minuten voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Inzwischen ist die Strecke wieder freigegeben.