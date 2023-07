Zu wenig Fahrer: Kein Busshuttle am Wochenende in Göttingen

Stadtbusverkehr

+ © Bernd Schlegel Weiterhin ist das Personal bei den Göttinger Verkehrsbetrieben knapp. Deshalb kann an den Wochenenden kein Busshuttle zwischen dem Zentralomnibusbahn und dem Markt angeboten werden. (Symbolbild) © Bernd Schlegel

Weil das Personal knapp ist, können die Göttinger Verkehrsbetriebe an den Wochenenden keinen Busshuttle zwischen dem Bahnhof und dem Markt anbieten.

Göttingen – Wegen der Sommerbaustelle ist der Busring innerhalb des Göttinger Walls bis zum Ende der Sommerferien Mitte August gesperrt.

Stattdessen gibt es einen Busshuttle-Service zwischen dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) und dem Markt – wir berichteten.

Shuttle verkehrt nur montags bis freitags

Dieser kann allerdings nur montags bis freitags zwischen 6.15 Uhr und 20.30 Uhr (ab ZOB) im 15-Minuten-Takt angeboten werden. Am Wochenende fahren diese Busse, die mit „Innenstadt-Shuttle“ gekennzeichnet sind, nicht.

Grund ist die weiterhin angespannte Personaldecke bei den Göttinger Verkehrsbetrieben, berichtet die Stadtverwaltung. Deshalb gilt im Busnetz auch weiterhin der „Sommerfahrplan“, bei dem es montags bis freitags insbesondere morgens und abends weniger Fahrten gibt.

Fahrgäste mit Ziel Innenstadt können natürlich auf die Haltestellen, die rund um die Innenstadt angefahren werden, ausweichen.

Parkhäuser sind weiterhin mit dem Auto erreichbar

Darüber hinaus ist es weiterhin – auch an den Wochenenden – möglich, mit dem Auto zu den vier Parkhäusern Carré, Groner-Tor-Straße, Hospitalstraße und Kaufland in der Innenstadt zu kommen. Auch so können Betroffene mit eingeschränkter Mobilität bis in die Innenstadt gelangen, so die Verwaltung. Weitere Informationen gibt es hier. (Bernd Schlegel)