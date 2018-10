Zu wenig Plätze für Studenten in Wohnheimen: 1850 auf der Warteliste

Häuser mit Studentenzimmern an der Zimmermannstraße in Göttingen: Die Nachfrage nach den Plätzen in den Wohnheimen ist riesig.

Göttingen. Die Lage auf dem Göttinger Wohnungsmarkt für Studenten ist kurz vor dem Start ins Wintersemester äußerst angespannt.

Derzeit stehen beim Studentenwerk fast 1850 junge Männer und Frauen auf der Warteliste für einen der knapp 4500 Plätze in einem Wohnheim.

Die Lage wird sich in den kommenden Jahren nicht verbessern. Schon jetzt liegen für die Jahre 2019 bis 2021 mehr als 600 Bewerbungen vor. Die Versorgungsquote mit Wohnheimplätzen beträgt in Göttingen etwa 13,5 Prozent, gemessen an der Zahl von 33 544 Studierenden aus dem Wintersemester 2017/18. Die verbindliche Anzahl von Studenten für das Wintersemester 2018/19 wird dem Studentenwerk Göttingen frühestens im November vorliegen. Insgesamt gingen seit Jahresbeginn mehr als 4500 Bewerbungen für einen Platz in einem der 45 Wohnheime beim Studentenwerk ein.

Ein weiteres Problem: Auch der übrige Wohnungsmarkt gibt für Studenten nur wenig her. Und: Angebotener Wohnraum ist oft richtig teuer. Eine Alternative könnte für Studenten sein, zunächst auf Nachbarstädte wie Northeim auszuweichen.

Das Studentenwerk Göttingen hat seit Mitte vergangenen Jahres zusätzlich 69 Wohnheimplätze in 3er-Wohngemeinschaften im Wohnheim „Albrecht-Thaer-Weg 16c und 16d“ geschaffen. Dort waren Kapazitäten in Gebäuden freigeworden, die ursprünglich für die Unterbringung von Flüchtlingen benötigt wurden.

Schwierige Ausgangslage

Allerdings hat sich laut Studentenwerk an der schwierigen Ausgangslage bislang wenig geändert: In Niedersachsen gibt es seit dem Jahr 2000 keine kontinuierlichen Zuschüsse für Projekte rund um Wohnheime mehr, „Dennoch wurde auf dem Nordcampus der Universität mit einem Wohnheimneubau des Studentenwerks für 264 neue Wohnheimplätze begonnen“, heißt es vom Studentenwerk. Dafür habe das Wissenschaftsministerium in Hannover Anfang Juni einen Zuschuss von 1,5 Millionen Euro zugesichert.

Schnelle Hilfe: Günstige Übernachtungen in einem Hotel

Das Studentenwerk bietet Studierenden, die noch keine Wohnung und Zimmer gefunden haben, vorübergehende Hilfe an. Ab sofort können bis Anfang Dezember Übernachtungen in einem Hotel am Maschmühlenweg über das Studentenwerk gebucht werden.

Die Kosten: fünf Euro pro Person und Nacht. Hinzu kommt bei Bedarf das Frühstück. Dafür wurden in dem Economy-Hotel 25 Doppelzimmer mit Einzelbetten geblockt. Wer einen Übernachtungsplatz in Anspruch nehmen möchte, muss einen Zulassungsbescheid oder eine Immatrikulationsbescheinigung für das Wintersemester 2018/19 für eine der Göttinger Hochschulen sowie einen gültigen Ausweis vorlegen. Die Vermietung der Zimmer erfolgt montags bis donnerstags von 11 bis 14.30 Uhr und freitags von 10 bis 12 Uhr direkt im Servicebüro Studentisches Wohnen des Studentenwerks Göttingen. Es ist im Gebäude der Zentralmensa (Eingang 4b) auf dem Zentral-Campus zu finden.

