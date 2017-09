Die Zukunft der Prothesen: Ein Blick hinter die Kulissen von Ottobock

Duderstadt/Berlin. Ein Blick in die Entwicklungsabteilung des Orthopädietechnik- und Prothesenherstellers Ottobock zeigt: Die Zukunft hat längst begonnen.

Das Ambiente ist einmalig. In direkter Sichtverbindung zum Reichstag präsentierte der Duderstädter Prothesen-Hersteller Otto Bock in seinem Science-Center in Berlin seine Visionen für die nächsten Jahre. Soviel ist klar: Das Unternehmen setzt auf neue Technologien, die den Nutzern mehr Lebensqualität bieten sollen.

• Schon jetzt verfügbar: Wer eine Unterschenkelprothese benötigt, hat oft mit einer wichtigen Einschränkung zu kämpfen, denn die Bewegung wird nicht mechanisch unterstützt. Deshalb bietet das Duderstädter Unternehmen jetzt einen aktiven Fuß an, dessen akkubetriebene Motoren beim Gehen und Laufen helfen. Dazu hat das Duderstädter Unternehmen den US-Spezialisten BionX aus Boston an der Ostküste gekauft. Er stellt den weltweit einzigen erhältlichen aktiven Prothesenfuß her, den „emPOWER“.

+ Fühlen mit der Prothese ist derzeit noch Zukunftsmusik: An der Umsetzung arbeiten Chefentwickler Prof. Dr. Hans Dietl (links) und Dr. Michael Friedrich Russold in den Wiener Labors von Otto Bock. © Schlegel

• In voraussichtlich zwei Jahren auf dem Markt: Bislang können bei Armprothesen in der Regel nur zwei Sensoren gesteuert werden. Das wird sich schon bald ändern: In ihren Wiener Laboren haben Ottobock-Spezialisten neuartige Systeme mit acht Sensoren samt intelligenter Steuerung entwickelt, die zukünftig in die Prothesen eingebaut werden. Damit können alle Finger einer Hand einzeln bewegt werden. „Wir kommen damit den natürlichen Bewegungsabläufen immer näher“, sagt Martin Wehrle, der an der Entwicklung mitarbeitet.

• In gut fünf Jahren auf dem Markt: Bis dahin will Ottobock eine Technologie zur Marktreife entwickeln, bei der die Sensoren zur Steuerung der Arm- und Beinprothesen durch chirurgische Eingriffe in den Körper implantiert werden können. Die Schwierigkeit bei der Umsetzung: Bevor ein solches Verfahren eingesetzt werden kann, sind umfangreiche und damit teure Zulassungsverfahren notwendig. Vorteil der Technik: Die Bewegungen können intuitiv erfolgen, so als hätte der Nutzer gar keine Prothese.

• Zukunftsmusik – voraussichtlich in zehn Jahren marktreif: Die Überlegungen bei Ottobock gehen aber noch viel weiter. Beim Einsatz von Prothesen bleibt das Fühlen völlig auf der Strecke. Viele Patienten greifen mit der künstlichen Hand einen Gegenstand, merken aber dabei nicht, dass er ihnen einfach herunterfällt. Mit der neuen Technologie, die noch in den Kinderschuhen steckt, soll ein Teil des „Tastgefühls“ wieder erlebbar gemacht werden.

Eine Idee für die mögliche Umsetzung: Ein Gerät soll auf der Haut vibrieren, wenn sich die Finger einer künstlichen Hand berühren. „80 Prozent der Nerven sind zum Fühlen da, nur 20 Prozent für die Steuerung der Bewegung“, sagt Chefentwickler Prof. Dr. Hans Dietl. Das Duderstädter Unternehmen hofft, auch bei dieser Entwicklung Maßstäbe setzen zu können – zum Wohle der Prothesenträger.