Zukunftsforum fordert: Mehr Radwege und ein Tempo-Limit

Von: Melanie Zimmermann

Teilen

Das Zukunftsforum Göttingen: Die 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben ihre Empfehlungen an die Verwaltung überreicht. Die Politik entscheidet nun, wie es damit weitergeht und welche umgesetzt werden. © Stadt Göttingen/nh

Mitglieder eines „Zukunftsforums Göttingen“ haben Vorschläge für die künftige Entwicklung der Uni-Stadt erarbeitet. Die Ergebnisse liegen jetzt vor.

Göttingen – Die Uni-Stadt geht voran: In diesem Jahr erprobt die Verwaltung mit dem „Zukunftsforum Göttingen“ ein neues Format der Bürgerbeteiligung. Es ging um die Frage „Die Straße ist für alle da – Wie lassen sich Hauptverkehrsstraßen sinnvoll umgestalten?“. Die dazu entstandenen Empfehlungen an die Verwaltung und Politik stellten Vertreterinnen des Zukunftsforums nun vor.

Breitere Rad- und Fußwege, mehr Sitzgelegenheiten, weniger Autos, mehr Grün und – ein Tempolimit auf den Hauptverkehrsstraßen. Das sind einige der Empfehlungen, die die insgesamt 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ersten „Zukunftsforums Göttingen“ an die Verwaltung weitergegeben haben.

Ziel: Stadt für alle

Unter der Fragestellung „Die Straße ist für alle da – Wie lassen sich Hauptverkehrsstraßen sinnvoll umgestalten?“ erarbeiteten die Teilnehmenden am Beispiel der Weender Landstraße ein Bürgergutachten, das allgemeine Empfehlungen zur Umgestaltung von Hauptverkehrsstraßen sowie konkrete Vorschläge zur Neugestaltung der Weender Landstraße enthält. Das Gutachten wurde der Stadtpolitik im Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität überreicht.

Aber wie kam es zu der Idee, ein Zukunftsforum einzusetzen? „Wir haben bei der Umgestaltung von Straßen bisher stets die betroffenen Anwohner mit einbezogen“, erklärte Oberbürgermeisterin Petra Broistedt eingangs. Viele Projekte im Stadtgebiet würden jedoch mehr Menschen betreffen, als „nur“ die jeweiligen Anwohner. Also habe man sich für eine neue Art der Bürgerbeteiligung entschieden. „Schließlich machen wir Stadtpolitik für alle!“, so Broistedt.

Insgesamt 1000 Menschen aus der Stadt Göttingen wurden daraufhin von der Verwaltung völlig wahllos angeschrieben und gefragt, ob sie gern Teil eines Zukunftsforums sein möchten. „Die Resonanz dazu war sehr positiv“, so Petra Broistedt. Denn 70 bis 80 Personen waren bereit. Es folgten Auswahlgespräche durch Experten der Firma nexus, die partizipative Verfahren wie unter anderem Bürgerbeteiligungsprojekte konzipiert und moderiert. Am Ende bildete ein Team aus 35 Mitgliedern, die einen Querschnitt der Gesellschaft abbilden, das erste Zukunftsforum Göttingen. Die Arbeit konnte beginnen.

Großes Los

„Ich habe mit meiner Teilnahme wirklich ‘das große Los’ gezogen und empfand es als absolute Bereicherung, in diesem Forum mitarbeiten zu können“, so die Göttingerin Constanze Lutze (59). Gemeinsam mit Ortrud Krickau (65) und Julia Seidel (23) schilderten die drei stellvertretend, wie die Arbeit im Zukunftsforum an den insgesamt vier Samstagen aussah.

Gemeinsam unter Anleitung von nexus sowie diversen Experten unter anderem vom ADAC, ADFC, Fuß e.V., der Uni Göttingen, der Stadtverwaltung sowie der TU Berlin wurden zu verschiednen Themenaspekten passend zur Fragestellung Empfehlungen formuliert.

Workshops

„Natürlich musste sich die Gruppe erst einmal finden, schließlich sind viele unterschiedliche Interessen zusammengekommen“, erzählte Ortrud Krickau. Sie persönlich hätte sich sogar noch mehr Experten-Input durch gezielte einzelne Workshops gewünscht. „Aber das war nun auch das Zukunftsforum, bei einem weiteren könnte man sicherlich das ein oder andere noch verbessern.“

Auch Julia Seidel, mit 23 eine der jüngsten Teilnehmerin, zeigte sich zufrieden. „Ich kenne Göttingen tatsächlich nur per Rad. Es war sehr interessant, auch mal die Perspektive von Autofahrern zu hören und festzustellen: Hey, wir haben sogar ähnliche Ängste im Straßenverkehr.“

Weitere Schritte

Als nächster Schritt werden die Empfehlungen der Bürger seitens der Stadtverwaltung ausgewertet und zu Leitlinien umgewandelt. „Damit beginnt nun die eigentliche Arbeit“, erläuterte Sören Koss, Mitarbeiter des Fachdienstes Stadt- und Verkehrsplanung. Er und seine Kollegin Daniela Both waren in das Zukunftsforum involviert, stellten unter anderem benötigte Informationen für die entsprechenden Themenbereiche bereit.

Umsetzung dauert

Die ausgearbeiteten Leitlinien sollen bei künftigen Straßenbaumaßnahmen herangezogen werden „Es braucht etwa zwei Jahre, um eine Straße umzuplanen“, so Sören Koss. Im Fall der Weender Landstraße würden vom Planungsbeginn bis zur Freigabe der Straße gut vier bis funf Jahre ins Land gehen. Trotz einer derart langen Zeitspanne für die eventuelle Umsetzung ihrer Empfehlungen fiel das Fazit der Vertreterinnen des Zukunftsforums durchweg positiv aus. (Melanie Zimmermann)