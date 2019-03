Zukunftstag in Göttingen: Schüler bei der Arbeit

Göttingen – Am Zukunftstag haben Schüler und Schülerinnen deutschlandweit die Möglichkeit, einen Tag die Schule ausfallen zu lassen, um einen Beruf kennenzulernen. Entsprechend der Ursprungsidee des „Girls Day“ sollen Mädchen und Jungen Arbeiten ausprobieren, die sie sonst eher selten für sich in Betracht ziehen würden. Auch in Göttingen haben kleine und große Betriebe ihre Türen für Jugendliche geöffnet.

Der Laborzulieferer Sartorius hat 50 Schülern der Jahrgangsstufen sieben bis zehn einen Einblick in die betrieblichen Ausbildungen in der Naturwissenschafts-, IT- und Technik-Branche ermöglicht. Die Zwölf- bis 16-Jährigen haben Mitmachstationen auf dem neuen Sartorius-Campus besucht.

+ Beim Zukunftstag bei Sartorius basteln zwei Schüler an einem modularen Laptop. © Sartorius/nh In der Werkstatt wurden Chips für Einkaufswagen gefräst und Werkstoffe gelötet. Außerdem konnten die Teilnehmer Stickstoff-Eis mit Vanillegeschmack herstellen und Computer programmieren.

Löten und Fräsen konnten auch die 51 Gäste im Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung. Hier widmete man sich zudem Fragen des Universums: Wie lassen sich ferne Planeten aufspüren? Und warum wirbelt seit Jahrhunderten ein Sturm auf dem Jupiter?

+ Zukunftstag am MPS Göttingen Mit einem großen rotierenden Wassertank und etwas Lebensmittelfarbe lassen sich eindrucksvolle Wirbel erzeugen. © MPS/nh Nachwuchswissenschaftler berichteten über Sonnenphysik, Exoplaneten und die Färbung von Gasplaneten. In Experimenten konnten die Jugendlichen wissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten beobachten.

Auch am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie lernten 70 Schüler je einen der 13 Arbeitsbereiche kennen: Elektroniker, Forscher, Feinmechaniker, Informatiker, Tierpfleger oder Tischler standen zur Auswahl. Die Nachfrage war so groß, dass zusätzliche Plätze geschaffen werden mussten.

Großer Andrang herrschte auch an der Universitätsmedizin Göttingen (UMG). Hier waren 180 Schüler von Schulen in Göttingen, Northeim, Duderstadt und Bad Harzburg unterwegs.

+ Zukunftstag 2019 in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgiean der Universitätsmedizin Göttingen (UMG): Anne übte mit Denise Sievers das Ziehen eines Zahnes. © Swen Pförtner/UMG/nh Sie konnten die Arbeit von 23 Kliniken und Einrichtungen, sowie der Krankenpflege kennenlernen.

Zum ersten Mal gab es in diesem Jahr auch einen „Girls Day“ im Berufsbildungszentrum Göttingen (BBZ) der Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen (HWK). Das Angebot richtete sich ausschließlich an Mädchen, die in Kleingruppen das Maurer-, Zimmerer- und Metallbauerhandwerk kennenlernten.

+ Erstmals gab es einen Girls-Day im BBZ Göttingen: Schülerinnen informierten sich üner Maurer-, Zimmerer- und Metallbauerhandwerk. Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann, Landrat Bernhard Reuter und Bürgermeister Thomas Häntsch waren ebenfalls zu Gast im Handwerk.Foto: Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen 30 Schülerinnen im Alter von zehn bis 15 Jahren nahmen an einem Schweißwettbewerb teil, fertigten ein Solitärspiel aus Holz und versetzten Steine in der Maurerhalle. Zu Besuch waren auch Thomas Häntsch, Bürgermeister von Göttingen, Landrat Bernhard Reuter und Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann.

Nicht ganz so hektisch ging es für vier Kinder am Wildgehege am Kehr zu. Sie verbrachten den Tag an der frischen Luft. Mitarbeiter des Stadtwalds Göttingen zeigten ihnen, wie man Unterkünfte („Kobel“) für das neue Eichhörnchen-Gehege baut.

+ Zukunftstag beim Stadtforst: Ella (10) und Mattis (11) bauten einen Kobel für das neue Eichhörnchen-Gehege am Kehr. © Kim Henneking Die Kinder halfen beim Einrichten dieser Auswilderungs- und Krankenstation. Bei einer Runde durch den Wald lernten sie Baumarten kennen, und konnten versuchen, sich vorsichtig an die Rehe heranzupirschen.

Bei der Sparkasse Göttingen warfen in diesem Jahr 65 Jungen und Mädchen einen Blick in die Welt der Finanzen. Sie lernten die verschiedenen Aufgaben in dem Kreditinstitut kennen.