Zwei Absolventen der BBS1 wurden mit dem Sylvester-Märten-Preis geehrt

An der Arnoldi-Schule in Göttingen wurden im Rahmen der Abschlussfeier und der Zeugnisausgabe auch zwei Absolventen für besonderen Einsatz ausgezeichnet.

Für die Abschlussklassen der Arnoldi-Schule in Göttingen ist es ein ganz besonderer Tag. Denn alle Prüfungen sind nun geschafft, und sie haben ihre Einzelhandelausbilung in der Tasche.

Neben einigen glatten Einserschnitten können zwei Schüler aber ganz besonders stolz auf sich sein: Verkäufer Shawn Kunst aus Wahlsburg und Benjamin Franke aus Göttingen (Kaufmann im Einzelhandel) wurden von der Sylvester-Märten-Stiftung mit dem Sylvester-Märten-Preis ausgezeichnet.

Jeweils 500 Euro und eine Urkunde überreichte das Ehepaar Beatrix und Stefan Kretschmer den beiden Absolventen auf der Bühne.

Jedes Jahr werden zwei Azubis ausgezeichnet

„Die Auszeichnung ist ein besonderes Privileg, das sie sich selbst erarbeitet haben. Es ist ein tolles Gefühl, dass die Arbeit der Schüler und auch die eigene Arbeit wertgeschätzt wird“, sagt Wirtschaftslehrer Frank Grüneberg.

Jedes Jahr werden zwei Auszubildende an der Arnoldi-Schule von einem Ausschuss aus Einzelhandelslehrkräften nominiert, so Studiendirektor Carsten Iseke.

Ausgezeichnet werden sie für ein stetiges, über das übliche Maß hinausgehende Engagement, besondere Fachkompetenz und schulische Leistungen sowie für sehr ausgeprägten sozialen Einsatz wie Hilfsbereitschaft und Teamfähigkeit, erklärt Iseke.

Die Preisträger waren überrascht

„Ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe mich eigentlich nur so verhalten, wie es für mich natürlich ist“, sagt Benjamin Franke. Getreu dem Motto: Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst. Der 28-Jährige hat beim Dänischen Bettenlager eine Ausbildung als Kaufmann im Einzelhandel gemacht. Nach seinem Abschluss wird er in dem Betrieb weiterarbeiten.

„Ich fühle mich großartig. Es war einerseits überraschend und andererseits aufregend, für den Preis nominiert zu sein“, sagt der 21-jährige Shawn Kunst. Im Anschluss an die Ausbildung will er die Fachoberschule an der Arnoldi-Schule besuchen.

Schulleiter erinnert in seiner Rede an globale Schwierigkeiten

Neben Lob für die Absolventen erinnert Schulleiter Rainer Wiemann in seiner Rede für die Abschlussklassen auch an globale Schwierigkeiten wie Klimawandel, Krieg und Hetze. „Sie haben nun die Möglichkeit, sich für eine bessere Welt, für die Zukunft und für die Gesellschaft zu engagieren, denn Sie sind die Zukunft.“