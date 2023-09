Zwei Bomben müssen am 23. September in Göttingen entschärft werden

Von: Thomas Kopietz

Container-Schutzwand: Im März wurden 90 Überseecontainer vor der S-Arena aufgetürmt, so wird es auch am 23. September sein. Zwei Bomben müssen dann auf dem Schützenplatz in Göttingen entschärft oder gesprengt werden. © Hubert Jelinek

Das Programm der Kampfmittelbeseitiger für den 23. September am Schützenplatz in Göttingen ist überschaubar. Alles soll an einem Tag vorbei sein.

Göttingen – Zwei erhärtete und sechs negative Verdachtspunkte – das ist das Ergebnis der technischen Voruntersuchung zum Einsatz zur Kampfmittelbeseitigung in der Göttinger Weststadt am Samstag, 23. September. Das hat die Stadt am Freitagmittag mitgeteilt. Im Klartext: Von acht verdächtigen Objekten haben sich zwei als möglicherweise scharfe Bombenblindgänger erwiesen.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen ist daher zuversichtlich, die Aktion am 23. September innerhalb eines Tages abwickeln zu können.

Bombenentschärfung in Göttingen: Anwohner müssen bis 6 Uhr aus dem Gebiet heraus sein

Für die Anwohner und Anlieger heißt das wie bisher: Sie müssen das Evakuierungsgebiet in einem Radius von 1000 Meter um den Schützenplatz am Einsatztag bis spätestens 6 Uhr morgens verlassen haben. Das gilt ausnahmslos auch für alle Hotels, den Bahnhof und Arbeitsstätten. Das Evakuierungsgebiet wird durch Drohnen und per Hubschrauber kontrolliert. Wer es nicht rechtzeitig verlässt, muss mit einem Bußgeld rechnen.

Bombenentschärfung: Container sollen die S-Arena schützen

Zur Vorbereitung werden nun die Stellflächen für den Aufbau der Schutzcontainer hergerichtet. Mit den Containern werden Gebäude, wie die S-Arena geschützt.

Alle Betroffenen im Evakuierungsradius werden ab dem 11. September gesondert per Hauswurfsendung über Details informiert. Außerdem gibt es fortlaufend aktuelle Informationen im städtischen Liveblog unter goe.de/bombenverdacht. Zusätzlich wird zu gegebener Zeit eine Evakuierungshotline aktiv geschaltet, teilt die Stadt mit.

Karte über Evakuierungsgebiet gibt es im Liveblog der Stadt Göttingen

Im Liveblog ist die Karte mit dem Radius sowie eine Adressliste veröffentlicht, die alle Gebäude und Hausnummern im Evakuierungsradius auflistet. Die Evakuierungspflicht gilt dabei selbstverständlich auch für neue Gebäude, die beim Einsatz im März noch nicht errichtet oder bewohnt und genutzt waren.

Das Evakuierungszentrum ist auch diesmal im Felix-Klein-Gymnasium (Böttinger Straße 17, 37073 Göttingen) eingerichtet. Wer keine private Unterkunft für die Zeit der Evakuierung findet, meldet sich am besten über die noch zu errichtende Hotline für das Evakuierungszentrum an. Dringend erforderlich ist, Personen anzumelden, die Unterstützung beim Transport in das Evakuierungszentrum benötigen.

Busse fahren ins Evakuierungszentrum Felix-Klein-Gymnasium

Die Stadt rät, für die Fahrt zum Evakuierungszentrum die eingesetzten Busse zu nutzen. Auf der Anzeige der Busse steht „Evakuierungsfahrt“. Die Busse fahren ab 5 Uhr im 10-Minuten-Takt mit der Linie „Rot“ sowie der Linie „Blau“ von folgenden Haltestellen:

Linie „Rot“: Otto-Frey-Brücke (stadtauswärts), St.-Godehard-Kirche Ersatzhaltestelle (stadtauswärts), Grätzelstraße (stadteinwärts), Rosmarinweg (stadtauswärts), Königsstieg, Posthof (stadteinwärts), Jheringstraße, FKG (Evakuierungszentrum)

Linie „Blau“: St.-Godehard-Kirche Ersatzhaltestelle (stadtauswärts), Asternweg (stadtauswärts), Tulpenweg (stadtauswärts), Pfalz-Grona-Breite (stadteinwärts), Im Rinschenrott (stadteinwärts), Maschmühlenweg (stadteinwärts), Hildebrandtstraße (stadteinwärts), Platz der Göttinger Sieben (stadteinwärts), Bahnhof A, FKG (Evakuierungszentrum)

Nach der Entwarnung erfolgt auch die Rückfahrt mit den Shuttle-Bussen zurück ins Evakuierungsgebiet. Dabei werden die gleichen Haltestellen bedient wie auf der Hinfahrt.

Informationen zur Aktion am 23. September in Göttingen gibt es im Internet

Aktuelle Informationen über die Arbeiten zur Kampfmittelbeseitigung sowie ein ausführliches FAQ sind fortlaufend im Liveblog der Stadt Göttingen unter goe.de/bombenverdacht zu finden. (Thomas Kopietz)