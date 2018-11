Zwei Einbrüche in Gieboldehausen: Schmuck und Laptop gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Bei Einbrüchen in zwei Häuser in Gieboldehausen ist am Donnerstag ein Schaden in unbekannter Höhe entstanden. Die Täter drangen zwischen 14.15 und 18.50 Uhr in die Gebäude ein.