Zwei Einbrüche in Göttingen: Täter drangen in Bäckerei und Kindereinrichtung ein

Zwei Einbrüche in der Nacht zum Mittwoch in Göttingen: Damit muss sich die Polizei beschäftigten.

Durch die gewaltsam geöffnete Haupteingangstür verschafften sich Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch Zutritt in eine Bäckerei im Göttinger Maschmühlenweg. Ob die Einbrecher etwas erbeutet haben, ist zurzeit noch unbekannt.

Ebenfalls in der Nacht zum Mittwoch drangen Unbekannte in eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung an der Königsallee ein. Dort entwendeten sie einen Fernseher samt Fernbedienung. Zuvor hatten die Täter ein Fenster gewaltsam geöffnet.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen erbittet die Göttinger Polizei in beiden Fällen unter der Rufnummer 0551/491-2115.