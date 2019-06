Zwei Feuerwehren trainierten Ernstfall in früherer Göttinger Flüchtlingsunterkunft

Training für den Ernstfall: Die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehren Grone und Groß Ellershausen übten am Samstag einen Einsatz auf dem Gelände einer inzwischen leerstehenden Flüchtlingsunterkunft auf der Siekhöhe.

Göttingen – Alarm am Samstagvormittag: Um kurz vor 10 Uhr piepten die digitalen Meldeempfänger der Freiwilligen Feuerwehren Grone und Groß Ellershausen für eine Übung im Göttinger Westen.

Die Meldung: „Zimmerbrand in der Flüchtlingsunterkunft Siekhöhe“. Was zuvor keiner wusste: Es handelte sich um eine Trainingseinheit, die von Mike Oppong von der Groner Feuerwehr ausgearbeitet worden war. Die Flüchtlingsunterkunft steht erst seit wenigen Tagen leer, denn alle Flüchtlinge konnten in andere Quartiere umziehen.

Vor Ort piepte die Brandmeldeanlage: Rauch – erzeugt von einer Nebelmaschine – drang aus einigen kleinen Fenstern an der Rückseite. Im Inneren mussten die Einsatzkräfte drei „Verletzte“ suchen und ins Freie retten. Gespielt wurden sie von Mitgliedern der Jugendfeuerwehr Grone. Eine vierte Person war eine große Puppe, die ebenfalls gerettet wurde. Außerdem wurde damit die Wiederbelebung von Personen trainiert. Während des Einsatzes kippte zudem ein Feuerwehrmann um und musste ebenfalls gerettet werden. Natürlich war dies nur gespielt.

Im Inneren der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft „brannte“ es in einem Raum. Licht flackerte und lief die Szenerie echt aussehen. Derweil wurde über eine lange B-Schlauch-Leitung Wasser aus einem Hydranten an die Rückseite des Grundstückes befördert – alles kritisch beäugt von mehreren Übungsbeobachtern. Diese hatten schon den einen oder anderen Fehler entdeckt. „Doch dafür ist eine ja Übung da“, sagte Oppong. Nach rund einer halben Stunde war das „Feuer“ gelöscht, die Geräte wurden wieder zusammengeräumt und die Fahrzeuge einsatzbereit gemeldet.