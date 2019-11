Zwei Fremde legen gemeinsam einen Brand in einem Mehrfamilienhaus  - Täter schockiert über Folgen der Tat

Zwei 20 und 24 Jahre alten Männer sind in Göttingen zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Sie hatten ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus verursacht.

Es waren dramatische Szenen, die sich am 23. Mai nachts in der Göttinger abspielten: Gegen 4 Uhr geriet ein Mehrfamilienhaus in der Kurzen Straße in Brand.

Weil Rauch den Weg durch den Hauseingang versperrte, musste die Feuerwehr Bewohner über Leitern und Drehleitern retten. Drei der 35 Mieter erlitten Rauchgasvergiftungen.

Tatverdächtige Brandstifter wurden noch in der Nacht festgenommen

Noch in der Nacht nahm die Polizei in der Nähe zwei 24 und 20 Jahre alte Männer fest. Fünf Monate nach dem Feuer mussten sie sich jetzt vor dem Amtsgericht Göttingen verantworten.

Das Gericht verurteilte den 24-Jährigen wegen schwerer Brandstiftung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren, der 20-Jährige erhielt eine Jugendstrafe von einem Jahr. Beide Strafen wurden zur Bewährung ausgesetzt.

Täter sind geständig und schockiert über die Folgen der Tat

Nach Angaben eines Justizsprechers legten beide Angeklagte in dem Prozess ein Geständnis ab und zeigten sich schockiert über die dramatischen Folgen ihrer Tat.

Die jungen Männer hatten sich erst in der Tatnacht kennengelernt. Beide waren aufgrund familiärer Konflikte zeitweilig obdachlos geworden, hatten keine Arbeit, hielten sich in der Punkerszene auf und ertränkten ihren Frust in Alkohol.

Beide Täter waren stark betrunken in der Tatnacht

Zu der Tat kam es, als sie nach reichlichem Alkoholgenuss: Auf dem Weg durch die Stadt zündeten sie Müllcontainer, gelbe Säcke und Altpapier an, setzten dann in der Unterführung zwischen der Kurzen Straße und dem Wochenmarktplatz einen Papier-Container in Brand – mit Folgen: Die Flammen griffen schnell von dem Container auf das Mehrfamilienhaus über. Da auch der in der Unterführung befindliche Hauseingang in Brand geriet, war der einzige Fluchtweg für die zumeist noch schlafenden Hausbewohner versperrt. Eine Mieterin flüchtete sich in Panik in den Keller, wo sie ohne Handy-Empfang ausharrte. Sie habe Todesängste ausgestanden.

Alle Bewohner wurden gerettet - Sachschaden ist immens

Glücklicherweise konnte die Feuerwehr alle Bewohner retten. Der Sachschaden war aber beträchtlich. Unter anderem wurde ein Nagelstudio zerstört, mehrere Wohnungen waren unbewohnbar.

Nach Ansicht des Gerichts hätten die Angeklagten damit rechnen müssen, dass das Feuer auf das Haus übergreift. Das Gericht hielt den Angeklagten nicht nur ihr Geständnis und ihre Reue zugute, sondern auch, dass beide trotz längerer Obdachlosigkeit keine Vorstrafen hatten. Für sie spreche auch, dass beide sich vorgenommen hätten, ihr Leben in geregelte Bahnen zu lenken.

Der 20-Jährige hat dazu nach Angaben des Richters bereits Schritte unternommen: Er habe sich aus der Punker-Szene gelöst, habe wieder eine Wohnung und einen Job und wolle eine Ausbildung machen. Als Bewährungsauflage soll er monatlich 50 Euro zahlen, insgesamt 1200 Euro.

Der 24-Jährige war nach seiner Festnahme in Untersuchungshaft genommen worden, weil er keinen festen Wohnsitz hatte. Auch in seinem Fall wurde die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Er bekam die Auflage, sich mit Unterstützung der gemeinnützigen Einrichtung „Neue Wege – neue Chancen“ eine Wohnung zu suchen und sich eine schulische oder berufliche Perspektive zu erarbeiten. Außerdem muss er 250 Arbeitsstunden zur Schadenswiedergutmachung ableisten.