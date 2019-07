Zwei Rüttelplatten von Baustelle im Eichsfeld sind weg

Mackenrode – Vermutlich in der Nacht von Samstag zu Sonntag wurden von einer Baustelle zwischen Holbach und Mackenrode im Eichsfeld zwei Rüttelplatten entwenden.

Die beiden Rüttelplatten wiegen jeweils etwa 600 Kilogramm. Zudem starteten die Täter einen Bagger, der auf der Baustelle abgestellt war, und transportierten die Rüttelplatten damit in Richtung Klettenberg ab. Dort wurden sie auf ein anderes Fahrzeug umgeladen. Ein Zeuge fand den offenen Bagger am Sonntag in den Morgenstunden am Feldrand und informierte die Polizei. Die Rüttelplatten haben einen Gesamtwert von etwa 15 000 Euro.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, sollte sich bei der Polizei Nordhausen unter der Rufnummer 03631/960 melden.