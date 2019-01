Zwei Tatorte sind zu wenig für Göttingen: Kultkrimireihe bleibt in der Unistadt

Göttingen – Überraschung bei der Preview des ersten Göttingen-Tatorts im Cinemaxx: Die Kultkrimiserie wird auch in absehbarer Zukunft in der Uni-Stadt gedreht.

Was aus einigen Äußerungen des Abends schon herauszuhören war, machte Christian Granderath von der Redaktion des NDR-Tatorts am Ende halb-offiziell: „Zwei Tatorte in Göttingen – das wäre zu wenig für Göttingen“, erklärte er den Gästen der Preview des Tatorts, der am kommenden Sonntag, 3. Februar, um 20.15 Uhr in der ARD erstmals im Fernsehen ausgestrahlt wird. Dass im Sommer der zweite Göttingen-Tatort gedreht wird, stand ohnehin schon fest. Granderath versprach: „Es kommen noch mehr Fälle.“

Auch die beiden Hauptdarstellerinnen Maria Furtwängler und Florence Kasumba waren gekommen. Sie treten in „Das verschwundene Kind“ erstmals als Ermittler-Duo Charlotte Lindholm und Anais Schmitz auf. Sie nahmen sich viel Zeit. Zunächst für die Eintragung ins Goldene Buch der Stadt. Dann erlebten sie gemeinsam mit dem Publikum die Premiere des Göttingen-Tatorts. „Mir hat es Spaß gemacht, uns beiden zuzuschauen“, meinte Furtwängler danach augenzwinkernd.

Und auch für die Fans – die Tickets in einem Gewinnspiel ergattern konnten – waren die beiden Schauspielerinnen da. Sie sprachen auch noch einmal über den Dreh im vergangenen Sommer. Und man kann fast sagen: Sie haben sich ein bisschen in Göttingen verliebt. „Ich freue mich, in den nächsten Monaten mehr von Göttingen zu sehen. Jetzt sind wir endlich angekommen“, sagte Florence Kasumba. Besonders die Menschen haben ihr gefallen. „Die Leute waren gut gelaunt und diszipliniert. Dann macht es auch Spaß zu drehen.“

Maria Furtwängler erklärte: „Ich habe Hannover nicht wirklich vermisst – auch wenn Charlotte Lindholm das wahrscheinlich anders sieht. Aber Göttingen hatte so viel Charme, das kann gerne noch eine Weile so bleiben.“

Zumindest ihren Dienstausweis bei der Göttinger Polizei hat Furtwängler alias Charlotte Lindholm sicher. Polizeipräsident Uwe Lührig: „Wir haben ihr einen Dienstposten eingerichtet. Und wie das bei uns so üblich ist, habe ich ihr den Dienstausweis und einen Willkommensgruß überreicht.“