Zwei Veranstaltungen an Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in Göttingen

Göttingen. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus – Eine Veranstaltungsreihe: 9. November bis 27. Januar“ gibt es am Sonntag, 18. November, gleich mehrere Aktionen in Göttingen.

Los geht es um 14 Uhr mit einer öffentlichen Führung und anschließenden Diskussion durch die Sonderausstellung „Spott dem Naziregime“ mit Roland Zeyen von der Geschichtswerkstatt Duderstadt. Sie findet in der Dauerausstellung „Auf der Spur europäischer Zwangsarbeit. Südniedersachsen 1939-1945“, in der Godehardstraße 11 statt. Veranstalter ist der Verein „„NS-Familien-Geschichte: hinterfragen – erforschen – aufklären“.

Thema ist die politische Satire vor und nach dem Einmarsch der Wehrmacht in Luxemburg am 10. Mai 1940. In der Wanderausstellung „Spott dem Naziregime“ zeigt das luxemburgische Musée national de la Résistance verschiedene Formen politischer Satire und Karikaturen gegen das Naziregime.

Darüber hinaus hat die Dauerausstellung am Sonntag von 14 bis 17 Uhr für Einzelbesucher geöffnet.

Um 17 Uhr geht es an selber Stelle dann weiter mit einem Vortrag von Susanne Pauli vom Verein „NS-Familien-Geschichte“ zum Thema „Verbrechen der Ordnungspolizei in Italien 1943 bis 1945“.

Die Recherche der Referentin begann mit einem Fotoalbum aus dem Krieg, ein paar Ortsnamen und einigen Familienerzählungen. In ihrem Vortrag erzählt sie davon, an welche Orte ihre Spurensuche sie geführt hat. Anhand einiger Beispiele berichtet sie von den „Bandenbekämpfungsaktionen“ des 15. SS-Polizeiregiments in Oberitalien und zeichnet Werdegänge einzelner beteiligter Polizisten bis in die 1970er Jahre nach.

Anlässlich dieser Veranstaltung wiederholt das Stadtradio Göttingen die Sendung „Polizei im Nationalsozialismus“von Ingeborg Lüdtke.

Im ersten Teil geht es um die Aufgabenbereiche der Polizei im Nationalsozialismus. Fokus des zweiten Teils sind die Veränderungen innerhalb der Polizei ab 1945, aber auch neuere Forschungsergebnisse.

Dabei kommen zu Wort: • Dr. Dirk Götting vom Polizeimuseum in Nienburg erklärt den Aufbau der Polizei in der Weimarer Republik; • Dr. Hans Hesse, Historiker aus Hürth; • Ernst Achilles vom Dransfelder Bürgerforum • Roland Laich vom Verein „NS-Familien-Geschichte: hinterfragen - erforschen – aufklären“; • Professor Werner Heun (2017 verstorben) vom Institut für Allgemeine Staatslehre und Politische Wissenschaften.

Sendetermine: Teil 1: Dienstag, 20. November um 11 Uhr; Teil 2: Sonntag und Mittwoch, 18. und 21. November, jeweils um 11 Uhr. Von Andreas Arens

