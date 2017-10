Göttinger Stadtbusse werden am Freitag bestreikt

Göttingen. Für Studenten und Nicht-Autofahrer in Göttingen könnte es ein anstrengender Freitag werden. Wie die Göttinger Verkehrsbetriebe (GöVB) am Donnerstag mitteilten, hat die Dienstleistungs-Gewerkschaft Verdi für den morgigen Freitag einen Warnstreik angekündigt. Betroffen sind davon alle Stadtbuslinien in Göttingen.

„Wir gehen davon aus, dass alle Stadtbuslinien von Dienstbeginn bis Dienstende bestreikt werden“, erklärte Stephanie Gallinat-Mecke, Sprecherin der GöVB, auf HNA-Nachfrage. Zu den Gründen für den Warnstreik wollte sich die Gesellschaft nicht äußern. Stein des Anstoßes ist laut Verdi aber die Verhandlungstaktik des Kommunalen Arbeitgeberverbandes (KAV) Niedersachsen, wie der Verhandlungsführer der Gewerkschaft, Hermann Hane bestätigte. „Es ist ein Skandal, dass ein kommunaler Arbeitgeberverband jegliche Gespräche verweigert. Neben dem KAV, tragen die Vorstände und Geschäftsführer der Unternehmen die Verantwortung, wenn die Fahrgäste auf Bus und Bahn vergeblich warten müssen“, so Hane.

Der Tarifvertrag für die Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr läuft eigentlich noch bis Ende Juni 2020. Verdi machte aber von einem vertraglich vereinbarten Kündigungsrecht Gebrauch, um über die Höhe des Weihnachtsgeldes neu zu verhandeln und fordert 100 statt wie bislang 86 Prozent. „Der Arbeitgeberverband hat kein neues Angebot unterbreitet und klar gemacht, dass es keinen zweiten Verhandlungstermin geben wird. Das habe ich in 30 Jahren bei der Gewerkschaft von einem kommunalen Arbeitgeber noch nie erlebt“, schildert Hane die verfahrene Situation. Der Warnstreik solle den Arbeitgeberverband zunächst einmal dazu bewegen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Sollte das nicht gelingen, hat Hane bereits härtere Bandagen im Arbeitskampf angekündigt. Bereits in der vergangenen Woche waren kommunale Verkehrsbetriebe in Hannover, Braunschweig und Wolfsburg bestreikt worden.

Alternativen zum Bus

Auf den Göttinger Straßen könnte es am Freitag jedenfalls eng werden, könnten betroffene Bus-Mitfahrer in Anbetracht des herbstlichen Wetters auf das Auto ausweichen. Die GöVB empfiehlt deshalb allen, die auf die Stadtbuslinien in Göttingen angewiesen sind, auf andere Verkehrsbetriebe umzusteigen. Die Regionalbusse (zu erkennen an den dreistelligen Linien-Nummern) des Verkehrsverbundes Süd-Niedersachsen zum Beispiel verkehren am morgigen Freitag wie gewohnt und teils auch auf Strecken der Stadtbuslinien. Als weitere Alternative zum Auto rät Gallinat-Mecke zum Fahrrad, um ein Verkehrschaos im Göttinger Stadtbereich zu vermeiden. (ana)