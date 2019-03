„Bissige“ Diskussionen und „böse“ Opposition

Unser Korrespondent in Hannover, Peter Mlodoch, hat wieder genau hingeschaut und zugehört. Ergebnis: die Splitter aus der Landeshauptstadt.

Um eine etwas pikante Angelegenheit muss sich Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) kümmern. „Wie schützt die Landesregierung niedersächsische Verbraucher im Internet der Dinge?“, will der grüne Abgeordnete Dragos Pancescu per Parlamentsanfrage von der auch für Verbraucherschutz zuständigen Ressortchefin wissen. Es geht um vernetzte, per App gesteuerte Geräte wie Glühbirnen, Heizungen, Alarmanlagen und – Achtung – Sex-Spielzeuge wie Vibratoren. All diese smarten Gegenstände könnten leicht gehackt und deren Daten samt Passwörtern ausgelesen und missbraucht werden, sorgt sich Verbraucherschutz-Experte Pancescu. Aber nicht alle grünen Fraktionskollegen stützen seine leicht schmuddelige Initiative. „Pfui, iih-bäh“, schüttelte sich die Abgeordnete Miriam Staudte bei der Vorstellung, dass das Ministerium nun der Sache mit eigenen Praxisversuchen nachgehen müsse.

Emotionen um den Wolf

Beim Thema Wolf schlagen die Emotionen hoch. Da können selbst besonnene Politiker schnell den Faden verlieren und die passenden Wörter durcheinander bringen. So sprach FDP-Fraktionschef Stefan Birkner plötzlich vom „Rüdewalder Roden“. Gemeint hatte er natürlich den Rodewalder Rüden, den von Umweltminister Olaf Lies (SPD) zum Abschuss freigegeben Problemwolf. Birkner bemerkte den Fehler aber sofort, lachte herzhaft und entschuldigte sich: „Unsere Klausurtagung am Wochenende war so anstrengend.“

Neue Bündnisse

Für kurzfristig neue Bündnisse im Landtag sorgte die KGS Waldschule Schwanewede im Rahmen des Medienprojekts „N 21“. Die Zwölftklässler Megan Bruns und Jakob Nischan verfolgten mit zwei Kameraden aus dem Leistungskurs Politik die Parlamentsdebatten und interviewten natürlich etliche Abgeordnete, darunter CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer. Das musste natürlich im Bild dokumentiert werden; die Grünen-Abgeordnete Eva Viehoff fungierte als Fotografin. Der Beginn von Schwarz-Grün in Niedersachsen? Schulpatin Viehoff wies jede Parteinahme zurück: „Das habe ich bei allen Fraktionen gemacht.“ Die beiden Schüler jedenfalls freute es. „Wir wollten einen Einblick in die Politik bekommen. Das ist hier ziemlich gut gelungen.“

Sticheleien von der Opposition

Opposition kann, ja muss manchmal auch etwas gemein sein. Die Aufforderung der SPD-Regierungsfraktion an Wirtschaftsminister Bernd Althusmann vom Partner CDU, mindestens 100 Langzeitarbeitslosen „an geeigneten Stellen im Landesdienst“ eine berufliche Perspektive zu bieten, regte FDP-Fraktionsvize Jörg Bode zu einer Stichelei an. Genüsslich begehrte der Ex-Wirtschaftsminister per Parlamentsanfrage Auskunft über das Potenzial des Vorstoßes, über dessen koalitionsinterne Abstimmung und Althusmanns Beurteilung der SPD-Initiative.

Das CDU-Ressort ließ sich aber nicht zu bösen Worten über die Genossen hinreißen; die Antworten fielen entsprechend nichtssagend aus: „Die Landesregierung begrüßt jede wohlmeinende Initiative aus der Mitte des Parlaments, um die Lebenssituation der Menschen in Niedersachsen zu verbessern.“