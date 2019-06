Niedersächsischer Landesrechnungshof kritisiert Pension mit 60

Während im Bund und den meisten anderen Bundesländern Beamte erst mit 63 Jahren auf Antrag ohne besondere Gründe in Pension gehen können, geht das in Niedersachsen bereits mit 60.

Und davon machen die Staatsdiener trotz einer bis zu 25-prozentigen Kürzung ihrer Bezüge reichlich Gebrauch.

Diese großzügige Praxis hat den Landesrechnungshof (LRH) auf den Plan gerufen. Die Vorschrift zum vorzeitigen Ruhestand belaste den Haushalt erheblich und sei angesichts des Mangels an geeigneten Nachwuchskräften völlig aus der Zeit gefallen, kritisierte LRH-Präsidentin Sandra von Klaeden am Mittwoch in Hannover.

Nach einer Auswertung der unabhängigen Behörde wählten zwischen 2015 bis 2017 mehr als die Hälfte (55 Prozent, ein Drittel davon zwischen 60 und 63) aller Beamten den vorzeitigen Ruhestand: 7424 Staatsdiener, davon 5882 Lehrer, stellten einen Antrag.

Durchschnittliches Pensionsalter liegt unter der Regelarbeitsgrenze

Das durchschnittliche Pensionsalter in Niedersachsen liegt mit 62,3 Lebensjahren inzwischen deutlich unter der Regelarbeitsgrenze von 67 Jahren.

„Die als Ausnahme gedachte Vorschrift ist zur Regel geworden“, bemängelte von Klaeden. „Das führt zu einer Mehrbelastung des Haushalts.“ Die Pensionsleistungen setzten bis zu sechs Jahre früher ein. 2018 hätten die vorzeitigen Versorgungsausgaben für die 2017 zwischen 60 und 63 Jahren ausgeschiedenen Beamten mehr als 20 Millionen Euro betragen.

Die damalige CDU/FDP-Landesregierung hatte 2012 die Grenze für das vorzeitige Ausscheiden von 63 auf 60 Jahre abgesenkt – parallel zur bundesweiten Heraufsetzung des allgemeinen Rentenalters auf 67. Dieser größere Korridor sollte laut Gesetzesbegründung eine flexiblere Ausgestaltung der Lebensarbeitszeit ermöglichen und Niedersachsen als Arbeitgeber attraktiv machen.

Ein Hintergedanke war aber wohl auch die Hoffnung, den Stellenabbau in der Verwaltung beschleunigen zu können.

Die Vorschrift verstärke den Fachkräftemangel in Behörden

Heute verstärke die Vorschrift den Fachkräftemangel in Behörden und Schulen, sagte von Klaeden und regte eine Überprüfung des Beamtengesetzes an.

Das Innenministerium kündigte dazu eine Evaluation an. Jedoch sei diese das vorzeitige Aussteigen günstiger als aufwändige Verfahren zur Feststellung einer Dienstunfähigkeit. Bei Vorruhestand aus Krankheitsgründen betragen die Abschläge lediglich 10,8 Prozent.

Der Niedersächsische Beamtenbund (NBB) verteidigte die Regel. „Dies ist der einzige Vorteil, den die Beamtinnen und Beamten in Niedersachsen gegenüber den Kolleginnen und Kollegen in den anderen Bundesländern und dem Bund haben“, meinte der NBB-Vorsitzende Martin Kalt. „Daher sollte diese Altersgrenze auch nicht geändert werden.“