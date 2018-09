Notizen aus der Landeshauptstadt: Werkstatt-Probleme bei der FDP

Hannover. Unser Korrespondent Peter Mlodoch aus Hannover hat in dieser Woche wieder die Themen am Rande des politischen Alltags in der Landeshauptstadt aufgeschnappt.

Das war mal ein geschickter Umgang mit Kritik. Desolate Personalausstattung in den Finanzämtern, Privilegien für Superreiche bei den Kapitaleinkünften, Tricksereien mit Schwarzgeld: Die Mängelliste der Deutschen Steuergewerkschaft, der Interessenvertretung der Finanzbeamten, zum „Tag der Steuergerechtigkeit“ war lang. Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) ging zwar auf die vielen Einzelpunkte nicht ein, aber erklärte sich mit diesem „gesamtgesellschaftlichen Anliegen“ solidarisch. Seine Steuerverwaltung setze sich immer engagiert dafür ein, dass die Steuergesetze vollzogen würden, betonte der oberste Kassenwart. „Bei uns ist also jeder Tag ein Tag der Steuergerechtigkeit.“

Keine Spielstätten in Niedersachsen

Für den Fall der Vergabe der Fußball-Europameisterschaft an Deutschland hatte die Grünen-Fraktion bereits eine kritische Stellungnahme vorbereitet. Es dürfe nicht sein, dass in Niedersachsen auf Betreiben dubioser UEFA-Funktionäre das Demonstrationsrecht in den Austragungsorten eingeschränkt werde. Dumm nur, dass die Stadien in Wolfsburg (zu klein) und Hannover (bei der Bewerbung durchgefallen) 2024 gar keine Spielstätten sind. Die Pressemitteilung wurde nach einem kleinen Hinweis wieder eingestampft. Parlamentsgeschäftsführer Helge Limburg drehte aber schnell den Spieß um: „Da hätte mal DFB-Präsident Reinhard Grindel, der schließlich Niedersachsen ist, sein Heimatland besser bedenken sollen.“

Warnanzeige im Auto

Eine Warnanzeige im Auto zwang FDP-Parlamentsgeschäftsführer Christian Grascha in die Werkstatt; die Fahrt von Einbeck nach Hannover zum Haushaltsrechnungsausschuss des Landtags erschien ihm zu riskant. Kurzerhand rief der Finanzexperte seinen Abgeordneten-Kollegen Jörg Bode aus Celle an, ob dieser ihn spontan vertreten könne. „Du Witzbold“, erwiderte der Ex-Wirtschaftsminister. „Ich habe mein Auto auch gerade in der Werkstatt abgegeben.“ Da es aber nur um einen Ölwechsel ging, konnte Bode seine Mechaniker um ein Vorziehen seines Gefährts bitten: Pünktlich zum Sitzungsbeginn erreichte er das Parlament.