Warum Althusmanns Ministerium nicht antwortet und Honé auf die Europawahl wettet

Hannover – Unser Korrespondent in Hannover, Peter Mlodoch, hat wieder genau hingeschaut und zugehört. Ergebnis: die Splitter aus der Landeshauptstadt.

Etwas muffig reagierte Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) auf eine Parlamentsanfrage der FDP-Fraktion. Deren Abgeordnete Sylvia Bruns hatte im Zuge der Diskussion um die Zweckentfremdung von Wohnraum eine Liste der zehn niedersächsischen Städte mit den meisten Inseraten der Vermietungsplattform Airbnb erbeten. „Es ist nicht originäre Aufgabe der Landesregierung, öffentlich zugängliche Quellen eines Internet-Anbieters auszuwerten“, wehrte das Ministerium das Auskunftsbegehren ab. Immerhin lieferte das Wirtschaftsressort anhand der Daten des Statistischen Landesamtes ein Ranking zum allgemeinen Wohnungsbestand. Mit 296 357 Wohnungen führt Hannover deutlich vor Braunschweig (138 206) und Oldenburg (92 270). Göttingen belegt mit 70 946 Wohnungen Platz fünf.

Wetten auf die Wahl

Tipps auf Fußballergebnisse waren gestern. Die neuste Spiel-Idee liefert Niedersachsens Europaminister Birgit Honé (SPD). Auf ihrer peppigen Internet-Seite meine-wette-fuer-europa.de kann man Voraussagen auf die niedersächsische Wahlbeteiligung bei der Europawahl am 26. Mai abgeben. Den Bestplatzierten winken Reisen für zwei Personen nach Brüssel oder Berlin. Und unter allen Teilnehmern, die jünger als 28 Jahre sind, verlost das Ministerium Interrail-Tickets – je höher die tatsächliche Wahlbeteiligung ist, desto mehr Fahrkarten wandern in den Topf. Mit der Kampagne will Honé vor allem Erst- und Jungwähler zur Stimmabgabe mobilisieren. Diese Gruppen lagen vor fünf Jahren bei der Wahlbeteiligung noch mal deutlich unter dem eh schon mageren Ergebnis der EU-Wahlen von insgesamt 49,1 Prozent. Die Ressortchefin selbst wagt auch einen Tipp, der allerdings mit 49,65 Prozent nicht gerade sonderlich mutig ausfällt. Aber jeder kann dafür sorgen, dass es diesmal besser wird: einfach wählen gehen.

Kein Ampel-Hotel

Rot-Grün wird die Fassade des neuen Intercity-Hotels hinter Hannovers Hauptbahnhof. 54 Meter soll es in die Höhe ragen; es ist der erste Neubau eines Hochhauses in der Landeshauptstadt seit 17 Jahren. „Die Farben haben aber keinen politischen Hintergrund“, versicherte Oberbürgermeister Stefan Schostok(SPD) beim Richtfest lächelnd. Auch Architekt Jürgen Böge bezeichnete es als Gerücht, dass sich die Bauherren mit den Farben „den politischen Machtverhältnissen anpassen“ mussten. Und diesen Aussagen sollte man unbedingt Glauben schenken. Denn Hannovers Rathaus regiert ein Ampelbündnis aus SPD, Grünen und FDP. Bei tatsächlicher Rücksichtnahme darauf hätte dann ja auch ein Gelb die Fassaden schmücken müssen. Und so weit kommt es – zumindest aus ästhetischer Sicht – glücklicher nicht.