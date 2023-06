Heiße Lkw-Felge: Feuerwehr erstickt Flächenbrand an der A 7

Von: Thomas Kopietz

Feuer an Böschung an der A 7: Am Donnerstag, 15. Juni, brannte es zwischen den Anschlussstellen Göttingen und Göttingen Nord. Die Feuerwehr löschte schnell. © Feuerwehr Göttingen

Die Feuerwehr musste die rechte Fahrspur der Autobahn 7 sperren. Die Brandgefahr für Flächenbrände bleibt weiter hoch.

Göttingen – Aktuell herrscht weiter Brandgefahr – nicht nur in Wäldern, sondern auch auf freien Flächen, an Böschungen und Hängen. Nahe Göttingen brannte am Donnerstagabend, 15. Juni, eine Fläche an der Autobahn 7. Ursache des Brandes waren glühende Teile einer heißgelaufenen Felge eines Lastwagens, so die Feuerwehr.

Um 19.31 Uhr wurde das Löschfahrzeug der Feuerwache 3 in Göttingen, das Löschfahrzeug der Ausbildungsgruppe TOj und ein Fahrzeug der Ortsfeuerwehr Groß-Ellershausen zu dem Böschungsbrand an der A 7 zwischen den Anschlussstellen Göttingen und Göttingen Nord alarmiert. Dort brannte die Vegetation nach Auskunft der Berufsfeuerwehr auf einer Fläche von etwa 300 Quadratmetern und auf 100 Meter Länge. Schon während der Anfahrt war für die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung zu sehen. Mit drei D-Rohren und einem C-Rohr gelang es dann vor Ort, den Brand schnell zu löschen. Die rechte Fahrspur wurde für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt. Nach einer guten Stunde konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. (Thomas Kopietz)