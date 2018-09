Heiner Wilmer ist welterfahren, will kein Büro-Bischof und für alle Menschen sein

Hildesheim. Im Hildesheimer Dom wird am Samstag der 71. Bischof des Bistums ins Amt eingeführt. Heiner Wilmer ist ein moderner und über Grenzen hinweg denkender Mann.

Er stammt vom Bauernhof, spricht Platt und hat unter anderem in New York und Rom gelebt. Heiner Wilmer hat eine ungewöhnliche Biografie für einen deutschen Bischof. Wird er, der nicht von oben herab agieren will, den benötigten frischen Wind in die katholische Kirche bringen? Am Samstag wird der 57-Jährige im Hildesheimer Dom geweiht.

Wie kamen Sie auf die Idee, vor Ihrem Amtsantritt mit jungen Menschen in Niedersachsen zu pilgern?

Heiner Wilmer: Ich bin ja ein Alien unter den deutschen Bischöfen, weil ich Ordensmann bin. Normalerweise ist man in der katholischen Kirche vorher Generalvikar, Weihbischof oder Professor. Ich war jetzt drei Jahre in Rom Leiter der Gemeinschaft der Herz-Jesu-Priester. Das sind 2300 Männer in 43 Ländern auf vier Kontinenten. Ich wollte von den jungen Leuten lernen und erfahren, was ich tun soll, wenn ich hier Bischof bin.

Welche Anliegen haben Sie mitgenommen?

Wilmer:Den jungen Leuten waren viele Themen wichtig, darunter ökologische Fragen. Sie sorgen sich auch um die Vereinsamung von alten Menschen. Ein bisschen überrascht hat mich, dass sie sagten: „Sorgen Sie dafür, dass wir wieder zu den Basics kommen.“ Damit meinten sie, die Bibel gut zu kennen und einen persönlichen Zugang zu Jesus Christus zu haben, auch angeleitet zu werden, wie man betet – also ganz intime Sachen.

Ist Papst Franziskus mit seiner offenen Art für Sie ein Vorbild?

Wilmer: Der Papst ist ein Mensch, der mich stark inspiriert. Ich habe einen großen Respekt, eine große Wertschätzung ihm gegenüber. Die Art und Weise, wie er auf Menschen zugeht, tut uns gut. Er ist eher ein Mensch, der die unterschiedlichen Kulturen umarmt, als dass er sagt, das hier ist die katholische Linie, und ihr bleibt draußen.

In Deutschland spaltet sich die Gesellschaft. Wie bewerten Sie den Zulauf der AfD und die Ausschreitungen in Chemnitz?

Wilmer: Meine eigene Geschichte ist eine ganz andere. Ich stamme vom Bauernhof und bin von Kindesbeinen an damit großgeworden, dass bei uns am Tisch immer auch Fremde saßen. Es wurde ordentlich gekocht für alle. Auch aus den Erfahrungen danach weiß ich: Der Andere tut mir gut. Der Andere bereichert mich. Unsere Kultur verkümmert, wenn wir nicht im Austausch mit anderen sind, sondern uns abschotten.

Wie kommt es, dass viele Menschen heute den Fremden als Bedrohung sehen?

Wilmer: Um einem anderen Menschen Respekt zu zollen und ihn wertzuschätzen und zu lieben, braucht es einen Weg und es braucht Zeit. Zu denjenigen, die auf die Straße gehen, möchte ich sagen: Setzt euch zusammen und erzählt eure Geschichten! Erzählt von eurer Kindheit, erzählt vom Leid eurer Familie, erzählt, was euch tröstet, erzählt, was ihr euch wünscht. Wenn man den Menschen Raum und Zeit gibt für diese Fragen, dann sähe es im Austausch ganz anders aus.

Sie stehen an der Spitze des flächenmäßig drittgrößten Bistums in Deutschland, wo Katholiken aber in der Minderheit sind. Was sind ihre Ziele?

Wilmer: Ich möchte auf keinen Fall ein Verwaltungsbischof sein, ein Bürobischof. Ich möchte raus und auf die Menschen zugehen. Ich verstehe mich im Dienst an allen, die hier wohnen, ob sie katholisch sind, ob sie einer evangelischen Konfession angehören, ob sie Menschen jüdischen Glaubens sind, Muslime, Andersgläubige, Agnostiker, Nichtgläubige oder Menschen, die mit der Kirche hadern oder Brast auf sie haben. Ich will für alle da sein. (dpa)

Zur Person

Heiner Wilmer, geb. am 9. April 1961 in Schapen (Emsland) als Kind einer Bauernfamilie, drei Geschwister. 1980 trat er in die Ordensgemeinschaft der Herz-Jesu-Priester ein. Es folgten bis 1993 das Studium der Theologie, Romanistik, Philosophie und Geschichte in Freiburg, Paris und Rom, 1987 die Priesterweihe in Freiburg. Von 1995 bis 1998 arbeitete Wilmer als Lehrer an der Liebfrauenschule Vechta und ein Jahr in der New Yorker Bronx. Bis 2007 leitere er das Gymnasiums Leoninium Handrup, bis 2015 war er Provinzial in Bonn, ab 2015 war er Generaloberer der Herz-Jesu-Priester in Rom. (tko)