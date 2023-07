Hip Hop: Festival wird wegen des schlechten Wetters in Saal verlegt

Trapped in 37

+ © Privat/ nh Taylor Johnson: Der Rapper aus Göttingen ist einer von vielen weiteren Acts, die am kommenden Samstag für „pulsierende Straßen-Vibes“ in Göttingen sorgen. © Privat/ nh

Nach der Erstausgabe im Winter gibt es das Hip Hop und Trap Festival „Trapped in 37“ gibt es am Samstag, 29. Juli, eine weitere Auflage.

Göttingen - Die Gäste dürfen sich erneut auf Hip Hop von Feinsten in Göttingen. Allerdings wird die Veranstaltung wegen der schlechten Wettervorhersage vom Freigelände in die Räume der Musa am Hagenweg verlegt..

Außerdem beginnt die Veranstaltunt erst um 16 Uhr.

Mehr als ein Dutzend Künstlerinnen und Künstler

Mehr als ein Dutzend Künstlerinnen und Künstler aus der regionalen und überregionalen Szene werden auftreten. Zum Abschluss des Festivals gibt es außerdem eine After-Show-Party mit DJ Deevoe, der als Produzent bereits mehrere Alben und Songs von Künstlern der Deutschrap-Elite veröffentlicht hat, darunter 187 Straßenbande, Frauenarzt und RAF Camora.

Das Line-Up im Überblick: Der Göttinger Rapper YLGX, der mittlerweile auch bundesweit auftritt, war auch schon bei der Premiere im Januar mit dabei. Die Unistadt spielt auch gelegentlich in seinen Texten eine Rolle.

Sie treten beim Festival auf

Der Musiker Nazim, ebenfalls Rapper der ersten „Trapped in 37“-Stunde bringt diesmal Verstärkung mit: die Göttinger Rapperin Nellz. Weitere lokale Acts sind Taylor Johnson, Claudio & BoboDG, Reyez, und OT. Zu den regionalen und überregionalen Künstlern gehören diesmal G$G, Endoe, Putain und Diskmane aus Kassel, der Rapper P37 und JayzudemJo aus Hannover sowie Weyhv351 aus Dresden und DJ SamSam aus Hamburg. (Anke Heidenreich/Bernd Schlegel)

Festival „Trapped in 37“: Samstag, 29. Juli, ab 16 Uhr, Kulturzentrum Musa, Göttingen, Hagenweg 2a, Karten sind unter musa.de erhältlich, Eintritt: ab 17,20 Euro.