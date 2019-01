Protest gegen Eröffnung des Wahlkreisbüros von Björn Höcke in Heiligenstadt

Heiligenstadt – Die Eröffnung eines Wahlkreisbüros von Björn Höcke (AfD) in Heiligenstadt im Obereichsfeld hat für Proteste der Bevölkerung gesorgt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter am Wahlkreisbüro des thüringischen Landtagsmitglieds und AfD-Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke in Heilbad Heiligenstadt Sachbeschädigungen verübt. Das teilte die Polizei am Wochenende mit.

Die Eröffnungsfeier am Samstagvormittag mit der Teilnahme von Höcke konnte dennoch stattfinden. Mach Angaben der Polizei demonstrierten etwa zehn Personen, die sich zu einer spontanen Versammlung zusammengefunden hatten, gegen die Eröffnung des Wahlkreisbüros.