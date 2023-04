Ein Ausrufezeichen der Geschichte: Höhlen-Erlebnis-Zentrum hat sich vergrößert

Von: Hans-Joachim Oschmann

Die Ausstellungsstücke im Neubau sind vielfältig. Hier ist ein die Kopie eines historischen Schädels zu sehen. © Hans-J. Oschmann

Das „Höhlen-Erlebnis-Zentrum“ im Landkreis Göttingen hat sich vergrößert. Zeit für die feierliche Einweihung des Erweiterungsbaus nahe Bad Grund.

Bad Grund – Das Höhlen-Erlebnis-Zentrum (HEZ) nahe der Bergstadt Bad Grund (Landkreis Göttingen) ist in den vergangenen beiden Jahren fit gemacht worden für die Ansprüche der Zukunft. Entstanden ist dort ein 3.000 Quadratmeter großer Anbau auf zwei ebenen. „Mit dem 4,92 Millionen teuren Projekt haben wir ein Ausrufezeichen gesetzt“, sagte Landrat Marcel Riethig nun bei der offiziellen Einweihung.

Das HEZ hat weit über die Grenzen Bad Grunds hinaus einen ausgezeichneten Ruf, ja, es genießt sogar Weltruf was die Ahnenforschung betrifft.

Höhlen-Erlebnis-Zentrum im Landkreis Göttingen: Erweiterung nach zwei Jahren abgeschlossen

Archäologen und Wissenschaftlern ist es in Kooperation gelungen, Verwandtschaftsgrade von Menschen, die in der Bronzezeit vor 3.000 Jahren gelebt haben, mit noch heute lebenden Menschen herzustellen. Zugrunde liegen dabei Knochenfunde aus der Lichtensteinhöhle in der Nähe von Förste bei Osterode.

Aussenansicht: So sieht der Erweiterungsbau des Höhlen-Erlebnnis-Zentrums (HEZ) bei Bad Grund aus. Auch der Parkplatz daneben ist neu. © Hans-J. Oschmann

Details zu diesen Forschungen gibt es jetzt quasi „zum Anfassen“ in den neuen Räumlichkeiten. Audioguides nennen sich die Touchscreen, mit denen jeder Besucher individuell in der Geschichte stöbern kann.

Die Räumlichkeiten sind dunkel, die Ausstellungsvitrinen dezent beleuchtet. Darin befinden sind unter anderen Knochen von den Urzeitmenschen. Dabei handelt es sich allerdings um Kopien, die Originale sind in Göttingen eingelagert.

Höhlen-Erlebnis-Zentrum im Kreis Göttingen: Rund fünf Millionen Euro

Ein Herzstück des Erweiterungsbaus, der zu 85 Prozent durch EU-Mittel sowie Geld vom Land Niedersachen, der Sparkassenstiftung und dem Landkreis Göttingen als Eigentümerin des Objekts finanziert wurde und sogar im veranschlagten Kostenrahmen geblieben ist, ist ein Multifunktionsraum. In dem sollen verstärkt Schulklassen und andere Gruppen über die Historie aufgeklärt werden.

Claudia Simon vom Land Niedersachsen bezeichnete das HEZ als Baustein der Tourismusqualität in unserem Bundesland. Der Harz sei dabei ein wichtiger Standort. Sie sei zuversichtlich, dass die Besucherzahlen im HöhlenErlebnisZentrum von 60 000 Personen vor den Pandemie jetzt nicht nur wieder erreicht, sondern ganz sicher gesteigert würden.

Ahnenforschung im Höhlen-Erlebnis-Zentrum bei Bad Grund: Forschungen reichen bis in die Bronzezeit

Göttingens Kulturdezernent Conrad Finger zeigte sich von der Erweiterung mehr als beeindruckt. „Was hier durch die Ärchäologie und die Universität herausgefunden wurde, ist weltweit einzigartig!“ Man werde jetzt versuchen, das HEZ zertifizieren zu lassen. Schon jetzt freue er sich auf das 150-jährige Bestehen der Schauhöhle im Jahr 2024.

Baudezernentin Doreen Fragel unterstrich die Wichtigkeit, Kultur und Tourismus zusammenzubringen. Nach ihren Angaben haben an der Erweiterung fünf Planungsbüros und 13 Firmen mitgewirkt. Im HEZ gibt es aktuell 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (Hans-J. Oschmann)

hoehlen-erlebnis-zentrum.de