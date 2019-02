Versuchter Diebstahl: Süßigkeiten im Wert von mehr als 1000 Euro im Einkaufswagen

Polizei sucht nach zwei Tätern

+ © Polizei Holzminden/nh Der Einkaufswagen stand bereits zum Abtransport bereit: Darin waren Süßigkeiten im Wert von mehr als 1000 Euro. © Polizei Holzminden/nh

Da staunten die Beamten nicht schlecht: Zwei unbekannte Männer versuchten am Montag gegen 17.30 Uhr in Holzminden, Süßigkeiten im Gesamtwert von exakt 1041,83 Euro aus einem Supermarkt in Holzminden zu entwenden.