Hund hört aufs Kommando: Beim Leistungshüten ist das Zusammenspiel wichtig

© Per Schröter

© Per Schröter

Beim Leistungshüten der Arbeitsgemeinschaft Altdeutscher Hütehunde haben Schäfer aus ganz Deutschland am Wochenende auf Gut Herbigshagen bei Duderstadt ihr Können unter Beweis gestellt.

Kommandos für Hunde

Die meisten Hundebesitzer sind ja schon froh, wenn ihr vierbeiniger Freund auf Kommandos wie „sitz“ oder „platz“ hört. Daher lässt sich nur ansatzweise erahnen, wie viel Zeit und Mühe ein Schäfer in die Ausbildung seiner Hunde stecken muss, bis sie genau das können, was sie am Wochenende auf Gut Herbigshagen zeigen mussten.

Wettbewerb

Beim „Leistungshüten“, das die Landesgruppe Niedersachsen der Arbeitsgemeinschaft Altdeutscher Hütehunde (AAH) anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens ausrichtete, bekamen die Zuschauer bei einem spannenden Wettbewerb einen kleinen Einblick in den Alltag der Wanderschäfer.

Dabei galt es für die aus je einem Schäfer und zwei Hunden bestehenden Gespanne, eine große Schafherde über einen Parcours zu leiten, Flächen abweiden zu lassen und Hindernisse wie fahrende Autos oder Brücken zu bewältigen.

Konzentration

Und genau das bedeutet für die Hunde höchste Konzentration und Anstrengung, ist es doch ihre Aufgabe, die Herde jederzeit zu dirigieren und die Schafe bei Bedarf in ihre Schranken zu weisen.

Dabei genügen kleinste Kommandos des Schäfers - entweder per Zuruf oder per „Fingerzeig“ mit dem Schäferstock - und der Hund weiß ganz genau, was er zu tun hat.

Besondere Rasse

„Das Besondere ist, dass unsere Schäfer ausschließlich Altdeutsche Hütehunde einsetzen“, sagt die niedersächsische AAH-Vorsitzende Susanne Zander, die die Veranstaltung am Mikrofon moderierte und die interessierten Zuschauer dabei auch schon mal auf kleinere Fehler der Akteure hinwies.

Diese Altdeutschen Hütehunde tragen Namen wie „Schafpudel“, „Gelbbacke“, „Strobel“, „Tiger“, oder „Harzer Fuchs“ und sind durch die immer geringer werdende Zahl von Wanderschäfern vom Aussterben bedroht.

„Das Problem ist, dass immer mehr Schäfer ihre Tiere auf Koppeln halten und dabei zum Schutz vor dem Wolf vermehrt auf Herdenschutzhunde setzen“, sagt Martin Winz, der den AAH vor 30 Jahren zusammen mit zehn anderen Schäfern aus der Taufe gehoben hatte.

Zucht und Haltung

Weil die Altdeutschen Hütehunde aber für die Arbeit mit einer Herde am besten geeignet und auch ansonsten „ganz tolle Tiere“ seien, habe es sich die Arbeitsgemeinschaft zur Aufgabe gemacht, ihre Zucht und Haltung zu fördern, sie in ihrer Vielfalt zu erhalten und den Nachwuchs für die Hütearbeit sicherzustellen.

Präsentation

„Und genau dazu gehört auch, dass wir uns regelmäßig der Öffentlichkeit präsentieren“, nennt Susanne Zander einen der Gründe für das jährlich stattfindende Leistungshüten. Dass der niedersächsische Landesverband den Wettbewerb dabei bereits zum wiederholten Mal auf Gut Herbigshagen ausrichte, habe zwei gute Gründe.

Optimales Gelände

„Zum einen unterstützt uns die Heinz Sielmann-Stiftung, indem sie uns immer wieder dieses tolle Gelände mit der großen Streuobstwiese zur Verfügung stellt“, sagt Zander. „Zum anderen sind wir auch auf Schäfer angewiesen, die uns für das Leistungshüten ihre Tiere zur Verfügung stellen.“

Und da habe man mit dem Seeburger Bernd Bodmann und seinen „großartigen Schafen“ einen unschlagbaren Partner an der Seite.

Die Wertung

Den Sieg beim Leistungshüten auf Gut Herbigshagen sicherte sich am Ende mit einer überragenden Punktzahl von 100 der Sachsen-Anhaltiner Martin Winz. Zweiter mit 99 Zählern wurde Michael Schulz (Sachsen), Dritter Frank-Peter Enseroth (Rheinland-Pfalz/98). Den „Wanderpokal Freundschaftshüten“ sicherte sich mit 86 Punkten der Niedersachse Mathias Koch.