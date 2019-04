IWF-Gebäude am Göttinger Nonnenstieg soll noch 2019 abgerissen werden

Das Immobilien-Unternehmen Wertkauf aus München hat einen Großteil des Geländes des früheren Institutes für den Wissenschaftlichen Film (IWF) am Göttingen Nonnenstieg gekauft. Ab 2020 sollen dort sieben Häuser mit ingesamt 210 Mietwohnungen entstehen.

35 sollen öffentlich gefördert sein, weitere 35 sollen mietpreisreduziert angeboten werden. Damit muss EBR im anderen Teil des Geländes keine Wohnungen mit einer Sozialbindung anbieten. Dieses Göttinger Unternehmen will nach derzeitigen Planungen 30 bis 35 Wohneinheiten am Nonnenstieg schaffen, wurde am Donnerstag bekannt.

Die Immobilienfirma stellte ihre Pläne im Bauausschuss der Stadt vor. Der Abriss soll noch in diesem Jahr beginnen und der bau etwa 18 bis 20 Monate dauern. Bezugsfertig wären die Wöhnungen dann voraussichtlich ab 2021. Außerdem soll eine Tiefgarage mit 150 bis 160 Stellplätzen entstehen.

Der Fonds „Wertgrund Wohnen D2“ hat das Grundstück von der Göttinger EBR-Immobilienentwicklungsgesellschaft erworben. Dieser Fonds wird von institutionellen Anlegern (auch Banken) getragen und ist der Projektentwickler für das Gelände am Nonnenstieg. Wertgrund machte über die Investitionssumme keine Angaben.

+ Die neuen Blöcke: Wertgrund will Einzelhäuser mit 210 Mietwohnungen bauen. © Bernd Schlegel Ursprünglich wollte EBR das Projekt selbst entwickeln. Ein Grund für die Kapitulation sei auch die immer wieder aufflammende öffentliche Kritik inklusive falschen Darstellungen gewesen, hatte der Geschäftsführer Borzou Rafie Elizei, als eine Begründung angeführt. Die EBR hat auch das Gelände am Groner Tor mit Sparkassen-Forum und Hotel Freigeist entwickelt.

Am Nonnenstieg sollen die enstehenden Wohnungen langfristig im Bestand des Fonds bleiben. Verwaltung und Vermietung werden durch Wertgrund sowie durch einen lokalen Partner erfolgen“, sagte Thomas Meyer, Vorstandsvorsitzender von Wertgrund im Bauausschuss. Von den 210 Wohnungen werden Anfang des Jahres reichte Wertgrund bei der Stadt Göttingen eine Bauvoranfrage ein. Bis Ende des Jahres will das Unternehmen aus der bayerischen Landeshauptstadt den kompletten Bauantrag bei der Stadt vorlegen.

Der Abriss des bestehenden Gebäudes ist nach derzeitigen Planungen für Ende 2019 geplant, damit Anfang 2020 die eigentlichen Bauarbeiten beginnen können.

Wertgrund-Vorstandschef Meyer zeigte sich offen für einen Dialog mit Nachbarn und Anwohnern. Ein kooperatives Verfahren habe sich bewährt.

8000 Wohnungen sind aktuell im Bestand

Das 1992 gegründete Unternehmen Wertgrund hat derzeit etwa 8000 Wohnungen in Deutschland im Bestand. Dabei setzt die Immobilienfirma auf langfristige Engagements – vor allem in Ballungsräumen wie München, Frankfurt, Hamburg und Berlin. Das Projekt am Nonnenstieg ist das erste Investment von Wertgrund in Göttingen. Ursprünglich wurde das Unternehmen aus der bayerischen Landeshauptstadt als Vertriebsgesellschaft für Wohnimmobilien aus der Taufe gehoben. 2006 wurden die Aktivitäten unter dem Dach einer Aktiengesellschaft gebündelt. 2010 legte Wertgrund mit „Wertgrund WohnSelect D“ einen ersten offenen Immobilienfonds für deutsche Bestands-Wohngebäude auf.

Chronologie der verworfenen Konzepte

Das IWF-Zeichen war Schülergenerationen ein fester Begriff, gehörten die Streifen des „Instituts für den wissenschaftlichen Film“ aus Göttingen doch fest zum Unterricht. 2010 wurde die Einrichtung am Nonnenstieg abgewickelt.

Erworben wurde das öffentliche Gelände von der damals in Göttingen noch weitgehend unbekannten EBR-Immobilienentwicklungsgesellschaft.

Schon damals begann die öffentliche Diskussion, tauchte zudem die Frage auf, warum die Stadt eigentlich nicht als Käufer agierte, auch, um günstigen Wohnraum in einem innenstadtnahen Hochmietpreisgebiet zu schaffen. Gleichwohl engagierte sich die Verwaltung, startete mit dem Investor einen – nicht offenen – Architektenwettbewerb. Juroren waren auch führende Verwaltungsvertreter.

Gewinner war das Wiener Architektenbüro Dietrich/Untertrifaller. Das wollte im „Lebensquartier Nonnenstieg“ 170 Wohnungen bauen, dazu auf 800 Quadratmeter Einzelhandelsflächen und 1000 Quadratmeter für Dienstleister sowie 350 Tiefgaragenplätze. Als regionale Bauunternehmer im Gespräch waren Rainer Nothdurft (L. Baumbach) und Martin Rode. EBR-Geschäftsführer Borzou Rafie Elizei wollte Investoren suchen. Schon 2013 sollte die Bauleitplanung beendet sein, kündigte Stadtbaurat Thomas Dienberg an.

Sechs Jahre sind seitdem vergangen – und viel ist passiert. Zwei Bürgerinitiativen machten Druck – gegen die Konzeption mit fünfstöckigen Blockbauten und dichter Bebauung, das Zerstören von alten Baumbeständen sowie gegen das Vorgehen der Verwaltung. Kritik kam immer wieder auch von den Grünen, die auch forderten, dass die Stadt 40 Prozent der künftigen Wohnungen auf dem IWF-Gelände zu einem günstigen Preis angeboten werden, für weniger als 8,50 Euro Warmmiete/Quadratmeter.

Dann wurde die Planung von der Stadt überarbeitet, das Wiener Büro war aus dem Rennen. Ein neues Konzept – mit starker Blockbebauung – des Kasseler Architekten Michael Linker wurde im Juni 2013 öffentlich vorgestellt, die Bürgerinitiativen sollten mitplanen. Schließlich wurden mehrere hundert Einwendungen gegen die Bauplanung im Rathaus eingereicht.

2014 gab es einen Skandal um die öffentliche Auslegung der Bauleitplanung und ausgetauschte Daten dabei. Die Auslegung musste wiederholt werden.

Die Planung – vielleicht für einige Beteiligte nicht von Nachteil – geriet dann 2015 im Zuge der Flüchtlingskrise in den Hintergrund, denn EBR vermietete dafür umgestaltete Gebäude des Komplexes an die Stadt – bis zur Schließung im August 2018 wohnten dort bis zu 200 geflüchtete Menschen.